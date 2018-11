- Det var en dødsdom for James «Whitey» Bulger

Flere er mistenkt i drapet, men hvorfor mafiabossen havnet i Hazelton fengsel er noe mange lurer på.

LOS ANGELES (Nettavisen): I slutten av oktober kom nyheten om at den sagnomsuste gangsteren, James «Whitey» Bulger, hadde blitt drept i et fengsel i USA.

Myndighetene var sparsommelige med detaljene, men det kom fram at 89-åringen hadde blitt overført til høyrisikofengselet Hazelton i Vest-Virginia dagen før han ble drept.

En etterforskning ble satt i gang og fire personer er mistenkt, men det er flere spørsmål rundt omstendighetene rundt drapet.

- Enorm feiltakelse

James «Whitey» Bulger leder for den notoriske Winter Hill Gang som herjet i Boston i store deler av 1980-tallet. Han ble etter hvert en av USAs mest beryktede kriminelle.

Bulger ble pågrepet i Santa Monica i 2011, etter 16 år på rømmen. «Whitey» var også informant for FBI og det sies at han hadde blitt pågrepet mye tidligere om det ikke var for korrupte FBI-ansatte. Han ble i 2013 funnet skyldig i elleve drap og dømt til livsvarig fengsel.

Året etter ble Bulger sent til Coleman II, et fengsel som er kjent som et sikkert sted for fanger som trenger ekstra beskyttelse, som informanter og tidligere gjengmedlemmer, skriver New York Times.

Ifølge avisen er et av de store spørsmålene i saken hvorfor Bulger ble overført derfra til fengselet i Vest-Virgina, der han ble plassert sammen med andre fanger.

- Det var en enorm feiltakelse og en dødsdom for «Whitey», sier en ansatt Times har snakket med.

Bulger hadde et behagelig opphold i fengselet i Florida. Han hadde blant annet nok innflytelse til at andre fanger gjorde tjenester for ham.

Ting endret seg for gangsteren da han røk uklar med en kvinnelig ansatt i fengslet. Bulger nektet å la seg behandle medisinsk av vedkommende og kom i februar med en trussel mot henne.

Straffen var en måned i isolasjon. Bulger ble imidlertid værende i isolasjon i over syv måneder. Samtidig ble det gjort forsøk på å få han overført til et annet fengsel. I oktober ble overføringen gjort.

Kriminalomsorgen i USA uttalte at årsaken var trusselen mot den ansatte. Ifølge Boston Globe hadde imidlertid Bulgers helsevurdering – han satt da i rullestol og hadde hjerteproblemer, i tillegg til andre lidelser – «plutselig» blitt nedgradert.

FENGSLET: Bulger i 2011.

Det indikerte at Bulgers helsetilstand var forbedret, noe ansatte skal ha spekulert i om bidro til at overføringen gikk gjennom.

En slik overføring må godkjennes av mange instanser og personer, og det at den gikk gjennom – samt avgjørelsen om å ikke isolere Bulger - er noe mange stiller spørsmål ved.

Kriminalomsorgen har uttalt at overføringen ble gjort i samsvar med deres forskrifter og at det ikke lenger regnes som farlig at medlemmer fra forskjellige gjenger plasseres i samme fengsel.

Det reagerer ansatte på, ifølge New York Times, spesielt med tanke på at Bulger også var FBI-informant. De mener et drap på Bulger ville hevet gjerningsmannens status i fengselet betraktelig.

Drept i cellen

I Hazelton fengsel i Vest-Virginia skulle James Bulger først skulle dele celle med Paul A. DeCologero, et medlem av en mafiafamilie fra Massachusetts, skriver Times.

Omtrent en time etter Bulger ankom fengselet ble imidlertid DeCologero flyttet til en annen celle. «Whiteys» nye cellekamerat var Felix Wilson, som sonet en kort dom og skulle bli løslatt neste år.

BULGER: Disse bildene ble offentliggjort av FBI på 1980-tallet.

Bulger var også på samme avdeling som Massachusetts-fødte Fotios «Freddy» Geas, en leiemorder for mafiaen, og hans ferske cellekamerat, Sean McKinnon, som ikke har kjente tilknytninger til mafiaen.¨

30. oktober, dagen etter overføringen, ble celledørene i fengselet åpnet klokken 06. Det skal ha vært to fengselsbetjenter til stede på avdelingen på det tidspunktet.

Overvåkningsvideo viser at mellom 06 og 08, mens betjentene tok sjekkerunder, ble Bulger rullet til det ene hjørnet av cellen av minst to fanger.

Der brukte fangene en hengelås i en sokk til å banke løs på Bulger. Deretter ble han plassert i senga slik at det så ut som han sov. Klokken 08.20 ble Bulgers livløse kropp funnet.

Geas, DeCologero, McKinnon og Wilson ble fraktet til isolasjon samme dag. Den tidligere leiemorderen «Freddy» Geas blir ansett som hovedmistenkt, etterfulgt av mafiamedlemmet Paul DeCologero.

GJERNINGSMANN? Fotios «Freddy» Geas, her avbildet i 2009, er hovedmistenkt i drapet.

Kriminalomsorgens første uttalelse skapte imidlertid et nytt mysterium ettersom de nevnte to angripere, men at de ikke hadde noen tilknytning til mafiaen.

- Det er ikke kjent at de to mistenkte gjerningsmennene utgjorde noen trussel eller hadde noen geografisk tilknytning til Bulger, stod det i uttalelsen, ifølge New York Times.

Både Geas og DeCologere er fra Massachusetts, delstaten der Bulgers hjemby Boston ligger, og har tilknytning til mafiaen.

Nylig har det imidlertid kommet fram at «Freddy» Gaes skal ha innrømmet angrepet på Bulger, men han hevder å ikke ha gjort det alene, ifølge Boston Globe.

Sean McKinnon og Felix Wilson ble også fraktet til isolasjon etter drapet, men det spekuleres i om det ble gjort som et sikkerhetsledd i forbindelse med etterforskningen. Begge etterforskes for å få klarhet i om de var involvert på noen måte, som å planlegge, utføre eller dekke over drapet.

Brutal og berømt

James «Whitey» Bulger var en av USAs mest velkjente kriminelle. I mange år var det bare Osama Bin Laden som var foran Bulger på FBIs liste over mest ettersøkte.

GANGSTER: Dette udaterte bildet av Bulger ble offentliggjort av FBI i 1998.

Det har blitt lagd filmer basert på hans liv, blant annet «Black Mass» med Johnny Depp i hovedrollen og «The Departed» der Jack Nicholson spilte rollen som var basert på Bulger.

Han var en brutal kriminell. Han og The Winter Hill Gang terrorisert Sør-Boston på 70- og 80-tallet, og det var mange ofre i Boston som ble glad for nyheten om at han var død.

James «Whitey» Bulger var 89 år da han ble drept. En privat begravelse skal ha blitt avholdt i Boston 8. november.

