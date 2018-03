- Eksspion ble forgiftet med nervegift utviklet av Sovjetunionen

Putin har 24 timer på seg til å forklare dette, sier Storbritannias statsminister.

Storbritannia varsler tiltak hvis ikke Russland og president Vladimir Putin kan komme opp med en god forklaring på hvordan nervegiften Novitsjok kunne forgifte eksspionen Sergej Skripal og hans datter i Salisbury i England.

Storbritannias statsminister Theresa May sier det er stor sannsynlighet for at Russland står bak angrepet som har satt britiske borgere i livsfare og sier Vladimir Putin har 24 timer på seg til å komme opp med en god forklaring, skriver The Independent.

Myndighetene frykter at flere mennesker kan bli rammet.

Utviklet i daværende Sovjet

Nye laboratorieprøver konkluderer med at det var nervegiften Novitsjok som ble benyttet. Dette var et stoff som ble utviklet i det daværende Sovjetunionen på 70- og 80-tallet, melder nyhetsbyrået AFP.

Vil Mirrzayanov, en russisk kjemiker som var en del av det militære programmet sm utviklet den dødelige giften, sier til The Telegraph at dette er noe bare Moskva kan stå bak.

Storbritannias statsminister Theresa May i Underhuset mandag.

- Finnes ingen kur

- Det er ti ganger kraftigere enn noen kjent nervegift, og det finnes praktisk talt ingen kur, uttalte Mirzayanov fra sitt nåværende hjem i New Jersey i USA.

Han sier det sannsynlige utfallet for Skripal og hans datter er at de kommer til å dø eller bli skadet for livet etter å ha blitt eksponert for nervegiften.

Tilstanden er fortsatt kritisk for de to. Det er åtte dager siden de ble funnet bevisstløse på en benk i Salisbury.

Russland krever tilgang

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov krever at landet får tilgang til nervegiften som skal ha rammet den russiske eksspionen og hans datter.

Lavrov avviser at hans land har hatt noen befatning med giftangrepet.

Tirsdag blir det holdt krisemøte i London i Skripal-saken, der mistanken mot Russland er styrket etter de nye funnene.

Fakta: Novitsjok

Rammer nervesystemet, på samme måte som andre nervegifter som Sarin og VX.



Utviklet av Sovjetunionen på 1970- og 1980-tallet.



Kan komme i veldig fin pulverform.



Skal være 5-8 ganger dødeligere enn VX.



Symptomene kommer etter 30 sekunder til to minutter.



Symptomer: Spasmer, kramper, lammelser, hjertesvikt.



(Kilde: AFP)



USA og Nato fordømmer

USAs utenriksminister Rex Tillerson mener i likhet med Storbritannia at giftangrepet mot en eksspionen kan knyttes til Russland. Han varsler reaksjoner, melder NTB.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg fordømmer også giftangrepet.

- Storbritannia er en høyt verdsatt alliert og denne hendelsen bekymrer NATO. NATO er i kontakt med britiske myndigheter angående saken, sier Stoltenberg ifølge NTB.

Han viser til at Storbritannias statsminister Theresa May mandag gikk ut og sa at Russland høyst sannsynlig står bak angrepet.

Sergej Skripal, tidligere oberst i den militære russiske etterretningstjenesten GRU, her fotografert under en rettssak i Moskva i 2006.

