- Fredag avgjøres hvem som blir dronningens etterfølger

Samveldet av nasjoner skal fredag trolig avgjøre hvem som skal overta etter dronning Elizabeth som organisasjonens symbolske overhode.

Samveldet av nasjoner (Commonwealth of Nations), tidligere kalt Det britiske samveldet, skal under et toppmøte i London torsdag og fredag avgjøre hvem som skal overta etter dronning Elizabeth som organisasjonens symbolske overhode.

De 53 statslederne i Samveldet er samlet på Buckingham Palace, og skal fredag ta en beslutning om hvem som blir dronningens etterfølger når hun dør, opplyser Downing Street 10 (statsministerens kontor), ifølge BBC og Sky News.

Stemmingen på toppmøtet tilsier at Charles vil få den nødvendige støtten, ifølge Sky News.

- Går ikke i arv

Spørsmålet er om prins Charles skal fortsette som overhode for Samveldet når dronningen dør. Det er nemlig ingen automatikk i at den britiske monarken skal være leder for Samveldet.

- Denne tittelen går ikke i arv. Det betyr at Samveldet må bestemme seg for hva slags leder de skal ha når dronning Elizabeth dør, har Storbritannia-ekspert og universitetslektor ved Universitetet i Agder, Jan Erik Mustad, tidligere uttalt til Nettavisen.

Dronning Elizabeth, som fyller 92 år på lørdag, har oppfordret de andre statslederne i Samveldet til å velge prins Charles som etterfølger.

- Det er mitt oppriktige ønske at Samveldet fortsetter med å tilby stabilitet og kontinuitet for fremtidige generasjoner, og vil beslutte en dag at prinsen av Wales skal videreføre det viktige arbeidet som ble påbegynt av min far i 1949, sa hun i forbindelse med Samveldets møte for regjeringssjefer (CHOGM) som nå pågår i London.

Dronning Elizabeth ble erklært som Samveldets overhode under kroningen i 1953. Hennes far, kong George, hadde posisjonen før henne.

Selv om prins Charles overtar som den britiske monarken etter dronning Elizabeths død, er det ingen automatikk i at han også blir symbolsk statsoverhode for Samveldet av nasjoner, tidligere kalt Det britiske samveldet.

- Ingen naturlig tilknytning

Samveldet av nasjoner består i dag av 53 medlemmer. Kun 13 av disse har den britiske monarken som sitt statsoverhode, deriblant New Zealand og Australia.

- Veldig mange av samveldelandene har ikke lenger noen naturlig tilknytning til det britiske monarkiet. New Zealand og Australia har allerede begynt å tenke på hva de skal gjøre med deres statsoverhode når dronning Elizabeth dør. De føler ikke lenger at de har en direkte tilknytning til Storbritannia, som da de var en del av det britiske imperiet, har Mustad tidligere uttalt.

