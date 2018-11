Sent onsdag kveld ble det klart at den britiske regjeringen støtter utkastet til brexitavtale som er forhandlet fram mellom EU og Storbritannia.

Onsdag ettermiddag innkalte Storbritannias statsminister Theresa May regjeringen inn til et møte i 10 Downing Street for å presentere avtaleutkastet til den såkalte skilsmisseavtalen med EU.

Utkastet er 585 sider langt og inneholder detaljerte bestemmelser om vilkårene for Storbritannias skilsmisse fra EU.

Sent onsdag kveld ble det klart at den britiske regjeringen støtter utkastet til brexitavtale som er forhandlet fram mellom EU og Storbritannia.

Dermed lyktes statsminister Theresa May med det mange tvilte på at hun ville klare, nemlig å vinne fram i regjeringen. Etter at ministrene hadde diskutert utkastet i rundt fem timer, kunne May åpne døra til 10 Downing Street og fortelle de frammøtte journalistene at det var oppnådd enighet.

Avsluttet møtet med ett glass vin

Det fem timer lange møtet skal ha vært ganske opphetet, men ble avsluttet med at May tok et glass vi med regjeringen, før hun gikk ut til pressekorpset, skriver The Guardian.

May avviste overfor pressen at noen ministre hadde truet med å trekke seg fra regjeringen, men erkjente at det var «vanskelige og ukomfortable» beslutninger som måtte tas.

Allerede torsdag formiddag har flere regjeringsmedlemmer trukket seg i protest. I skrivende stund har arbeidsminister Ester McVey, brexitminister Dominic Raab, Raabs statssekretær Suella Braverman og Shailesh Vara, som er statssekretær ved den britiske regjeringens Nord-Irland-kontor, trukket seg fra regjeringen.

Utdanningsministerens sekretær i Parlamentet, Anne-Marie Trevelyan, har også kunngjort sin avgang.

Det er ikke usannsynlig at flere vil følge etter.

- Frontene står ekstremt hardt mot hverandre. May har fått gjennom i regjeringen noe som ligner ganske mye på en EØS-avtale, som begge fløyer reagerer ganske kraftig på. Den harde brexitgjengen i Det konservative partiet har karakterisert dette som et opplegg til at Storbritannia skal bli en EU-koloni, at man ikke får utnyttet den friheten man håpet en utgang av EU ville medføre, sier Storbritannia-ekspert Per Edgar Kokkvold til Nettavisen.

Storbritannias arbeidsminister Esther McVey trekker seg fra Theresa Mays regjering. Foto: Matt Dunham / AP Photo / NTB scanpix

Torsdag skal May presentere utkastet til det britiske parlamentet. I dagene og ukene som kommer, må May overbevise Parlamentet om å godkjenne avtalen. Der er raseriet allerede rødglødende hos alt fra konservative EU-motstandere til nordirske unionister, skotske nasjonalister og opposisjonspolitikere fra Labour.

Det betyr at det kan bli svært vanskelig for regjeringen å sikre flertallet. Samtidig går spekulasjonene høyt om mulige mistillitsforslag og mytteriplaner mot May.

- For øyeblikket er det ingen som vet hva som vil skje. Det blir noen spennende dager framover, sier Kokkvold.

Storbritannia-ekspert Per Edgar Kokkvold

- Vil trolig følge partipisken

Tidligere utenriksminister Boris Johnson, som trakk seg i protest i sommer, er blant de mest profilerte politikerne på Nei-siden. Han forsøker nå å mobilisere høyresiden til å stemme ned avtaleutkastet til May.

- Boris Johnson er hovedarkitekten på nei-siden. Han vil stemme mot Mays utkast og vil kanskje få med seg 40 partifeller. Det betyr for øyeblikket at May ikke har flertall for denne avtalen. Hun trenger støtte fra irske unionister som også truer med å stemme imot. Hun trenger også støtte fra ganske mange Labour-representanter. Selv om de er EU-motstandere, så vil de kanskje følge partipisken, sier Kokkvold.

- Det er skjebnens ironi at det er Jeremy Corbyn som nå er Labour-leder, som hele tiden har trosset partipisken tidligere som parlamentsmedlem, prøver nå å tvinge sine partifeller til å stemme, sier Kokkvold.

- Mens Nei til EU er et slags venstreprosjekt her i Norge, er Nei til EU hovedsakelig et høyreprosjekt i Storbritannia. Så er det en liten Nei til EU-fløy i Labour, men det er ikke mange. Spørsmålet er om noen av dem kommer til å stemme med Theresa May eller om de vil bøye seg for partipisken, sier Kokkvold.

- Men så er det også noen EU-tilhengere i Det konservative partiet, men de er også i mindretall. Noen av dem har også sagt at de vil stemme ned denne avtalen, sier han.

Slik er avtalen mellom EU og Storbritannia:

Morten Karlsen [11:46 AM]

Avtaleutkastet ble offentliggjort umiddelbart etter at Storbritannias statsminister Theresa May onsdag kveld kunngjorde at den britiske regjeringen hadde godkjent det.

Det er ikke en avtale om det framtidige forholdet som nå er lagt fram. Forhandlingene om det framtidige forholdet starter først når skilsmissen er et faktum.

Det forhandlerne derimot har diskutert seg fram til en avtale om, er vilkårene for selve skilsmissen.

* Overgangsperiode

Storbritannia går ut av EU ved midnatt norsk tid den 29. mars neste år.

Etter det starter en overgangsperiode som i utgangspunktet skal vare i 21 måneder til den 31. desember 2020. I denne overgangsperioden skal det aller meste i praksis fortsette som før, som om Storbritannia fortsatt var med i EU, men uten at britene får være med i beslutningsprosessene.

Overgangsperioden skal gi Storbritannia tid til å forhandle fram nye avtaler med både EU og andre, deriblant Norge, før landet går ut av EU-systemet for fullt.

* Borgeres rettigheter

Et annet hovedpunkt i avtalen er rettighetene til de rundt 3 millioner EU-borgerne som bor i Storbritannia, og de rundt 1 million britene som bor i andre EU-land.

Avtalen er ment å rettighetene til alle som flytter fra EU til Storbritannia eller fra Storbritannia til EU på lovlig vis før overgangsperioden utløper.

I avtalen presiseres det samtidig at også norske borgere skal sikres på samme måte. Betingelsen for dette er at Norge inngår en egen avtale med britene som speiler bestemmelsene i avtalen med EU.

* Pengeoppgjør

Avtalen inneholder i tillegg et økonomisk oppgjør mellom EU og Storbritannia. Der har hovedprinsippet vært at britene skal betale sin rettmessige andel av alle budsjettforpliktelser de selv har vært med på å vedta.

Kilder på både britiske og europeisk side har tidligere anslått rammen for pengeoppgjøret til mellom 40 og 45 milliarder euro. Det er betydelig mindre enn hva EU opprinnelig krevde.

* Løsning for irskegrensa

Det vanskeligste punktet i forhandlingene har vært ordningene for irskegrensa.

Av hensyn til fredsprosessen i Nord-Irland har det vært avgjørende for både EU og Storbritannia å nå fram til løsningen som sikrer at man slipper å innføre ny grensekontroll.

I avtaleutkastet kommer det fram at det langsiktige målet er å løse dette spørsmålet gjennom en framtidig frihandelsavtale.

Hvis en slik avtale ikke er klar innen juli 2020, vil EU og Storbritannia vurdere å forlenge den 21 måneder lange overgangsperioden etter brexit for å kjøpe seg mer tid.

Men hvis det fortsatt ikke fins noen løsning når denne overgangsperioden utløper, vil en reserveløsning slå inn.

* Midlertidig tollunion

Reserveløsningen går da ut på at hele Storbritannia skal bli værende i en tollunion med EU inntil videre.

Samtidig skal Nord-Irland fortsette å følge de reglene i det indre marked som det er nødvendig å følge for å slippe å måtte kontrollere varer som krysser grensene.

EUs vilkår for å gå med på denne reserveløsningen har vært at britene samtidig må godta detaljerte regler for å sikre like konkurranseforhold. Det betyr blant annet at britene må rette seg etter konkurranseregler, regler om statsstøtte, miljøkrav og arbeidsmiljøregler som gjelder i EU.

Mest sett siste uken