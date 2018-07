Britiske politikere frykter 7.000 årlige dødsfall. Vil ruste nasjonen for å håndtere hetebølgene som vil komme.

I forbindelse med hetebølgen som nå rammer store deler av Europa, advarer britiske Environmental Audit Committee, en komité i Det britiske parlamentet, om at hetebølger som denne kan bli den nye normalen innen 2040.

Selv om forskere er uenige om årets hetebølge skyldes klimaendringer eller naturlig variasjon, er det bred enighet om at kloden blir varmet opp som følge av Co2-utslipp.

I Norge betyr hetebølgen blant annet høy skogbrannfare og dårligere avlinger. Lenger sør i Europa derimot, kan temperaturene bli farlig høye i fremtiden.

Britiske Environmental Audit Committee advarer om at vanlige sommertemperaturer i England kan stige mot 38,5 grader i 2040 og at 7000 briter vil dø hvert år som følge av hetebølger når vi nærmer oss 2050, skriver BBC.

Komiteen konstaterer at det ikke lenger er nok å bare tenke på å redusere C02-utslipp, men at man allerede nå må innføre lover som gjør at Storbritannia kan håndtere hetebølgene som vil komme. Eldre boliger, transportsystemer og offentlige bygg må bygges for varmere dager.

