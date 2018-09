- Hun vil være en samlende statsministerkandidat

Hun nyter stor tillit, har sterk oppslutning og står i sentrum. Sp-leder Slagsvold Vedum peker på Centern-leder Annie Lööf som en mulig svensk statsminister.

– Hennes stilling som partileder er sterk, og hun nyter stor tillit i befolkningen. Det er en av grunnene til at også andre partier har løftet henne fram, sier Vedum til NTB.

– Hun vil være en samlende kandidat, selv om Centern ikke selv lanserer henne, legger han til.

Lööf (35) får støtte fra 41 prosent av velgerne i en tillitsmåling fra DN/Ipsos – høyest score av samtlige partiledere. Hun har ledet partiet siden 2011 og var næringsminister i årene 2011–2014.

Trygve Slagsvold Vedum var denne uken i Sverige for å drive valgkamp sammen med Centern, selv om det svenske søsterpartiet går til valg på en borgerlig allianseregjering under ledelse av Ulf Kristersson fra konservative Moderaterna. Her hjemme har Sp som kjent lenge hørt til på rødgrønn side.

Vedum er søndag på valgvaken til Centern, som trolig får rundt 8 prosent av stemmene i valget.

– Samlende kraft

Lööfs mulighet ligger i at verken den borgerlige eller den rødgrønne blokken får flertall. Det sørger innvandringskritiske Sverigedemokraterna for, og ingen vil samarbeide med Jimmie Åkessons parti.

– Centern i Sverige går til valg på at Kristersson skal bli statsminister, men også representanter for Moderaterna har sagt at Lööf kan være en potensiell sentrumskandidat, sier Vedum, som har følgende forklaring:

– Ting er kaotisk i svensk politikk, med usikkerhet på begge av de to tradisjonelle sidene.

Senterpartiet og Centern står sammen om kamp for tjenester nær folk og små forskjeller mellom by og land. Samtidig har Centern i motsetning til Sp markert seg med svært liberale synspunkter i asylpolitikken og en liberalistisk tilnærming i økonomien.

«Velgerne bestemmer»

Lööf har ikke lansert seg selv som statsministerkandidat, men heller ikke utelukket det.

– Det bestemmer velgerne, men mitt mål er at vi skal danne en sterk allianseregjering og bytte ut Stefan Löfven, sa hun nylig til nyhetsbyrået TT.

I utgangspunktet står slaget om statsministerposten mellom Kristersson og Socialdemokraternas Stefan Löfven. Ifølge et gjennomsnitt av målinger leder nå de rødgrønne over Alliansen med 39,5 mot 37 prosents oppslutning, og ingen av blokkene vil få flertall.

– Svensk politikk ligger allerede i sentrum på ganske mange områder. Så kanskje er ikke en sentrumsregjering helt usannsynlig. En liten sentrumsregjering, under Lööfs ledelse, vil kunne samarbeide både til venstre og høyre, sier professor Jonas Hinnfors ved Göteborgs universitet til NTB.

Flere veier til makt

Dette noen av mulighetene som skisseres for Centern og Lööf:

* Det vil være vanskelig for Socialdemokraterna å ikke godta en regjering med Liberalerna og Centern, hvis alternativet er Alliansen eller en mer høyreorientert regjering der Moderaterna får støtte fra Sverigedemokraterna.

* Samtidig vil Moderaterna vanskelig kunne nekte å godta en sentrumskonstruksjon under Lööfs ledelse, siden en slik regjering i hovedsak vil føre alliansens politikk. Dette vil for Moderaterna være bedre enn et sosialdemokratisk alternativ.

* Centern og Liberalerna kan komme til å støtte en sosialdemokratisk regjering, hvis den rødgrønne siden blir større enn Alliansen.

– En bredt sammensatt regjeringen over partikløften med Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern og Liberalerna er neppe mulig. Men gitt at flertallet i Riksdagen ligger til høyre, vil det være vanskelig for Centern og Liberalerna å la Löfven være statsminister. Med derimot Lööf som statsminister, og flere ministere fra Socialdemokraterna, vil tyngdepunktet være et annet, sier Hinnfors.

