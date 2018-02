- ICE later ikke engang som om de ikke er onde under Trump

Jordon Dyrdahl-Roberts mener at immigrasjonspolitiet er blitt verre under Donald Trump.

NEW YORK (Nettavisen): Immigrasjons- og tollvesenet (ICE) i USA er blitt mer aggressive i sin jakt på ulovlige innvandrere etter at Donald Trump ble president. Antall arrestasjoner har økt med 40 prosent etter at Trump overtok for Barack Obama, rapporterer The Washington Post.

Samtidig blir færre ulovlige innvandrere deportert. Mens det i gjennomsnitt ble deportert 343.713 personer per år under Obama, ble det i 2017 «bare» deportert 226.119 personer.

Dette skyldes ifølge The Washington Post at færre kommer til USA etter at Trump ble president, og at motviljen mot Trumps retorikk og politikk har ført til en kraftig økning i økonomisk støtte til jurister og organisasjoner som tilbyr juridisk hjelp til immigranter.

Oppsigelse gikk viralt

I forrige uke skapte en saksbehandler i Montana oppsikt her i USA da han valgte å si opp jobben sin i stedet for å utlevere informasjon til ICE som ville ha bidratt til at arbeidere i delstaten hadde blitt deportert.

Tirsdag fikk Jordon Dyrdahl-Roberts beskjed fra en av advokatene han arbeidet sammen med hos arbeidsdepartementet i Montana at han kunne vente seg en forespørsel fra det amerikanske immigrasjonspolitiet (ICE) om informasjon om delstatens arbeidsgivere og deres ansatte. Onsdag sa han opp jobben han har hatt siden 2011.

- Jeg svarte umiddelbart at «Jeg tror ikke at jeg kan hjelpe til med det». Jeg tok en prat med ledelsen om hva dette handlet om, men jeg forsto det egentlig allerede da, forteller Dyrdahl-Roberts til avisen Independent Record.

Han la deretter ut en post på Twitter om at han har sendt inn oppsigelsen sin fordi han ikke ville bistå ICE i jakten på papirløse arbeidere.

So, yeah, about that.



I put in my two weeks notice.



I work at Montana Department of Labor.



There were going to be ICE subpoenas for information that would end up being used to hunt down & deport undocumented workers. https://t.co/TqBBjPDmNa — Jordon Dyrdahl-Roberts (@dyrbert) 8. februar 2018

- Jeg har mottatt oppmuntring og støtte fra så mange mennesker. Jeg trodde dette var en stor beslutning for familien min, på grunn av situasjonen den satte oss i, men jeg hadde ikke ventet at den skulle treffe en nerve hos så mange mennesker, sier Dyrdahl-Roberts til Nettavisen.

Twitter-posten har fått 50.000 likes og 20.000 gjentvitringer. Folk har sendt økonomisk støtte etter at Dyrdahl-Roberts fortalte at han og kona har et lite barn og bare 900 dollar på bankkontoen. Det tok ikke lang tid før det kom inn så mye penger at de ba folk om å gi penger til Flint eller Puerto Rico i stedet.

- Jeg er liksom bare en fyr fra Montana. Jeg har blitt kontaktet av «dreamers» (mennesker som kom til USA som barn da foreldrene innvandret ulovlig, red. anm.). Jeg er blitt kontaktet av folk som har besteforeldre som overlevde Holocaust. Folk har sagt at jeg har gjenopprettet deres tiltro til menneskeheten. Det gjør meg ydmyk. Deres enorme støtte har samtidig gjenopprettet min tiltro til menneskeheten, sier Dyrdahl-Roberts til Nettavisen.

ANTALL DEPORTASJONER under Barack Obama (2009-1016) var høyere enn i Donald Trumps første år som president.

- Var ille under Obama også



Mange har lurt på hvorfor han sa opp jobben sin når han har ansvaret for et barn, men via Twitter forklarer han at det er nettopp derfor han gjorde det.

- Jeg gjorde det fordi jeg har et barn. Jeg vil være i stand til å se barnet mitt i øynene, sier han.

ICE var på ingen måte en sovende organisasjon under president Barack Obama. Tvert imot ble det deportert så mange mennesker at Obama ofte ble kalt «Deporter in Chief» i stedet for «Commander in Chief».

Jordon Dyrdahl-Roberts forteller til Nettavisen at ICE «aldri har vært hans favorittorganisasjon» og mener at amerikansk immigrasjonspolitikk har hatt sine feil helt fra starten av.

- Det kom stevninger tidligere også, og det er mulig ICE har bedt om ting før. Jobben min var ganske travel, så det er fullt mulig at jeg bare leverte ut ting uten å ha lest ordentlig over det. Det er også mulig at jeg ikke hadde lagt merke til at denne forespørselen kom fra ICE dersom advokaten ikke spesifikt hadde sagt at det var ICE som ba om dette. Men så snart jeg visste med sikkerhet at ICE var involvert, kunne jeg ikke ta del i dette.

- Men til tross for hvor ille det var under Obama og også før ham, var det i det minste et snev av respektabilitet og en faktisk interesse for å fokusere på «farlige» mennesker. Nå prøver de ikke engang å skjule at de er onde. De tømmer smilende ut vann som folk setter igjen ved grensen for at folk ikke skal dø av tørst, sier Dyrdahl-Roberts til Nettavisen.

- Har du mottatt noen tilbakemeldinger fra dine tidligere kolleger i arbeidsdepartementet i Montana?

- Ting har vært ganske hektiske, så det er ikke lett å ha oversikt, men de få jeg snakker med regelmessig har vært støttende, forteller Dyrdahl-Roberts.

ICE-AGENTER arresterer en mann i Los Angeles 7. februar 2017.

RISIKERER DEPORTASJON: Guadalupe Lopez (34) sammen med et av sine fem barn - alle født i USA - hjemme i Thornton i Colorado. Hun og ektemannen ble stoppet for å kjøre 12 kilometer over fartsgrensen og risikerer nå å bli sendt tilbake til Mexico.

Kontroversielle saker



I forrige måned ble en kjemiprofessor arrestert i hagen idet han skulle til å kjøre datteren sin til skolen i Lawrence i Kansas. Syed Ahmed Jamal (55) fikk ikke engang si farvel til sin kone og deres tre barn før immigrasjonspolitiet førte ham vekk i håndjern.

Over 57.000 mennesker har signert en underskriftskampanje for å stanse deportasjonen av 55-åringen, som kom fra Bangladesh for 30 år siden.

Jamal kom ifølge ICE til USA lovlig i 1987, på et midlertidig visum, men ble værende. Han ble beordret av en dommer til å forlate landet i 2011, men adlød ikke. Han tapte også en anke i 2013.

Hans sak er en av mange som opprører lokalsamfunn over store deler av USA.

- Hva skal vi gjøre? spør Matthew Albance, som leder immigrasjonspolitiet. Han sier til The Washington Post at systemet vil miste integritet dersom byrået ikke utfører oppdraget sitt.

Han forstår at mange av arrestasjonene de gjør, kan virke brutale når folk har vært i USA i flere tiår.

- Men årsaken er at de har utnyttet systemet, fremholder Albance.

