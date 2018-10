- Jeg er kvalm. Nå er det på tide å boikotte Thailand som reisemål

Journalist og forfatter Frida Boisen tar et oppgjør med menn som reiser til Thailand for å kjøpe sex, og med landets myndigheter som lukker øynene for den ulovlige sexhandelen.

Hver uke reiser svenske menn til Thailand med ett mål for øyet: Å kjøpe sex.

Det er en industri som hovedsaklig drives av mennesker i fattigdom, og det er en industri som svenske menn har omfavnet i stor skala, skriver Expressen.

Prostitusjon har vært ulovlig i Thailand siden 1960, men det foregår likevel i stor skala. Sexindustrien i landet involverer totalt rundt 2,8 millioner mennesker, hvorav to millioner kvinner, 20.000 menn og 800.000 mindreårige (under 18), ifølge tall fra 2004. Bare i Thailand er sexindustrien estimert til å være verd 6,4 milliarder dollar (2015-tall).

- Som å kjøpe ett kilo kjøtt

Den svenske journalisten Joakim Medin gikk denne sommeren «under cover» og fulgte noen av disse mennene over en periode på én måned i Bangkok, Phuket og Pattaya.

Det er menn med ulike bakgrunner, men et felles trekk er at de er ensomme og de har gått lei av det flerkulturelle og likestilte Sverige, skriver avisen.

En av mennene den svenske journalisten har fulgt, 47 år gamle Mats fra Göteborg, illustrerer synet på sexkjøp slik:

- Jeg ser på det som en finansiell transaksjon mellom to personer, som å kjøpe ett kilo kjøtt.

- Din lille mann

Det som Medin har dokumentert, ryster journalist og forfatter Frida Maria Boisen. I en kommentar publisert i Expressen lørdag går hun hardt ut mot svenske sexturister, og maner alle til boikott av Thailand som reisemål.

- Du mann, som reiser til Thailand og kjøper sex av et utsatt menneske. Du er et egoistisk, følelsesløs lite menneske. Du utnytter et menneske i ekstrem fattigdom. Virkelig, hvem er du? skriver Boisen, og påpeker at det er ulovlig å kjøpe sex både i Sverige og i Thailand.

Ber om boikott

Boisen er også forbanna på myndighetene i Thailand for at de tilsynelatende ikke gjør noe for å stanse sexturismen.

- Hvor lenge skal vi se på sexturismen få holde på i gater og bordeller i Phuket, Bangkok og Pattaya, mens landets regjering forsetter å lukke øynene? Ikke en dag til! Det er på tide å sende et budskap som biter: Boikotte Thailand som reisemål nå.

Thailand opplever en kraftig vekst i antall turister som kommer til landet. Myndighetene registrerte hele 23,6 millioner besøkende fra utlandet i 2017. Litt over 323.000 av disse var svensker, og nær 128.000 var nordmenn. I 2018 er Bangkok verdens mest besøkte storby.

Boisen mener at alle kan ta ansvar og ta i bruk forbrukermakten ved å ikke dra til landet. På den måten kan alle vise Thailands regjering at vi ikke aksepterer landets holdning til prostitusjon.

- Det er på tide at vi ser grusomhetene i hvitøyet. Money talks. Turistindustrien er ekstremt viktig for Thailand og står for 12 prosent av landets økonomi. Boikotter vi turister Thailand vil det være en klar beskjed til myndighetene: Vi aksepterer ikke deres usle sexhandel, skriver Boisen.

