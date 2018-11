- Jente (16) ble auksjonert bort på Facebook

Skal ha vunnet «budrunden» med 500 kuer, tre biler og 10.000 dollar. - Barbarisk bruk av teknologi.

Facebook er i hardt vær etter at de skal ha «tillatt» salget av en barnebrud på plattformen deres.

Ifølge CNN skal auksjonen for en 16-år gammel jente fra Sør-Sudan ha blitt holdt Facebook 25. oktober. Allerede 3. november ble bryllupet holdt, men ikke før 9. november ble innlegget fjernet fra Facebook, ifølge Business Insider.

Nyhetshus som The Times, The Mirror, TRT World og Stern har også omtalt saken.

Dette skal være en original Facebook-post som omtaler auksjonen. Profilen er for tiden sporløst borte fra Facebook.

- Denne barbariske måten å bruke teknologi på er på linje med fordums slavehandel. Det er ubegripelig at en jente kan bli brukt og solgt som barnebrud på verdens største sosiale nettverk, sier Kari Helene Partapuoli, generalsekretær i Plan International Norge, om budrunden som skal ha involvert fem personer.

Noen skal ha vært personer høyt oppe i den sørsudanske regjering, ifølge Plans kilder.

Nå er aktivister bekymret for at auksjonen, hvor brudens far angivelig skal ha fått 500 kuer, tre biler og i overkant av 85.000 kroner for datteren, kan inspirere andre familier til å bruke sosiale medier for å motta større medgift.

Dette bildet, som er delt på Facebook, skal være fra bryllupet.

15 dager

Plan Norge-sejefen Kari Helene Partapuolis kollega i Sør-Sudan, George Otim, har også uttalt seg om saken han anser som svært kritisk.

- At en jente kan bli solgt til ekteskap på verdens største sosiale nettverk i dagens samfunn, er utenfor forståelseevne, sier landsdirektør Otim.

Facebook skal selv ha erkjent til både CNN og Business Insider at deres plattform ble brukt til budrunden, som startet 25. oktober. Innlegget ble fjernet 9. november, da Facebook oppdaget at det brøt med retningslinjene deres.

- All slags form for menneskehandel, være seg innlegg, sider, reklamer eller grupper, er ikke lov på Facebook. Vi fjernet innlegget og slettet brukeren til personen som postet dette på Facebook, sier en talsperson for det sosiale nettverket.

Videre forteller talspersonen at Facebook alltid er ute etter å forbedre metodene deres for å identifisere innhold som bryter med retningslinjene, inkludert tiltak som dobling av sikkerhet og et sikkerhetsteam på mer enn 30.000.

Ber myndighetene ta grep

Nå vil Partapuoli at flere får fingeren ut i håp om få bukt med et stadig økende problem. I Sør-Sudan blir nemlig 52 prosent av jentene barnebruder, viser tall fra Girl Not Brides.

- Plan International ber om at myndighetene i Sør-Sudan etterforsker denne saken og suspenderer tjenestemenn som var med på dette, sier hun, før generalsekretæren også ber Facebook selv ta tak.

- Vi vil også oppfordre Facebook og andre sosiale medier til å innføre tiltak for å stoppe muligheten for markedsføring av barnebruder i sine kanaler. De kan selv være med på hvordan redaktørplakaten ser ut, sier Partapuoli videre.

SJOKKERT: Kari Helen Partapuoli, generalsekretær i Plan International Norge, sammenligner budrunden av tvangsekteskapet med «fordums slavehandel».

Hun håper også at det sosiale nettverket nå melder seg på kampen mange organisasjoner allerede kjemper nede i Sør-Sudan.

- De kan være med på det holdningsskapende arbeidet mot en så viktig sak som dette. Det er ikke vanlig at slikt dukker opp på Facebook, men nå som det har skjedd er det viktig at de er med i dette arbeidet, oppfordrer Partapuoli.

Otim sier til CNN at medgift er en del av landets kultur, men at i dette tilfellet har det «blitt tatt til et helt nytt nivå på grunn av teknologi».

- Krever mye innsats

Ifølge Partapuoli er det en vanskelig oppgave man har foran seg på grunn av tilstandene i det afrikanske landet.

- Medgift er en veldig utbredt del av spesielt Dinka-kulturen i Sør-Sudan, og det er veldig vanskelig når man skal jobbe med slike tradisjoner. Vi har heldigvis fått en lov om 18-års alder på ekteskap, men det er sensitive spørsmål med mye krutt som folk engasjerer seg om, sier hun til Nettavisen og fortsetter:

- Nå handler det om å overbevise disse folkene om at dette skaper bedre familier når barna får velge fritt. Det blir blant annet også vanskeligere for unge menn å velge de man er glad i når man blir priset ut av ekteskap.

Hun omtaler Sør-Sudan som et land i «stor krise», med en regjering som antakeligvis prioriterer andre saker i stedet for.

Plan International skal, i likhet med organisasjonen Equality Now, ha oppfordret myndighetene til å etterforske saken og suspendere tjenestemennene som angivelig skal ha vært med på budrunden.

- Barneekteskap er en seriøs krenkelse av menneskerettighetene og er en form for vold mot barn. Det kan ha alvorlige konsekvenser på barns overlevelse, helse, utdanning utvikling og velvære og skjer ofte mot deres vilje, forteller Otim.

Han sier videre til CNN at løsningen for å å hindre barneekteskap er å forsøke å la barna bli på skolen, men innrømmer at «det krever mye innsats for å forandre kulturen».

FN har som bærekraftsmål å gjøre slutt på alle barneekteskap i verden innen 2030.

