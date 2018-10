- Khashoggis levninger funnet i Istanbul

Det lemlestede liket av den drepte journalisten Jamal Khashoggi er funnet i Istanbul, hevder ikke-navngitte kilder overfor Sky News.

Saken oppdateres.

Ifølge kildene er 59-åringen «kuttet opp» og ansiktet hans «vansiret». En av kildene antyder overfor Sky at levningene ble funnet i hagen ved residensen til Saudi-Arabias generalkonsul. Sky oppgir ikke hvorvidt kildene er tyrkiske.

Skys melding kommer få timer etter at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan uttalte at Khashoggis levninger ikke hadde blitt funnet, og krevde at saudiarabiske myndigheter fortalte hvor de var.

- Drapet var planlagt

Jamal Khashoggi ble drept på grusomt vis, og alt tyder på at drapet var politisk motivert og planlagt i Riyadh, sier Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

I en tale til partifeller i nasjonalforsamlingen i Ankara gikk Erdogan tirsdag gjennom Khashoggi-saken. Han fortalte hva tyrkiske etterforskere mener å kunne fastslå om det som skjedde med den regimekritiske, saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi.

Den tyrkiske presidenten redegjorde om hvordan Khashoggi 28. september oppsøkte hjemlandets konsulat i Istanbul for å ordne noen dokumenter, men ble bedt om å komme tilbake senere.

Les også: Erdogan: Khashoggi-drapet var planlagt

Dødsskvadron – Det virker som om de begynte å planlegge drapet alt da, sa Erdogan, som mener drapet var politisk motivert. Flere av konsulatets ansatte reiste deretter til Riyadh, der planleggingen skal ha fortsatt. Få timer før Khashoggi ble bedt om å komme tilbake til konsulatet, ankom en dødsskvadron bestående av 15 menn Istanbul, ni av dem om bord i et privatfly. Mange av mennene er senere identifisert som ansatte i den saudiarabiske sikkerhetstjenesten. Noen av mennene gjorde ifølge Erdogan undersøkelser i Belgrad-skogen nord for Istanbul og i Yalova-området, mens andre dro til konsulatet. Det spekuleres i om det var på disse stedene at liket av Khashoggi senere ble skjult. Ikke spontant Den tyrkiske presidenten kommenterte ikke opplysninger om at det foreligger lyd- og videoopptak av drapet, men avviste Saudi-Arabias offisielle versjon om at Khashoggi nærmest ble drept ved et uhell i en slåsskamp. – Han ble drept på brutalt vis. Å skjule dette grusomme drapet vil være en fornærmelse mot menneskeheten, sa Erdogan. – Alt tyder på at dette drapet ikke skjedde spontant, fortsatte han. Identifiserte 18 dager gikk før Saudi-Arabia til slutt innrømmet at Khashoggi endte sine dager inne på konsulatet. Samme dag hadde Erdogan en telefonsamtale med Saudi-Arabias kong Salman, som opplyste at 18 menn var pågrepet, mistenkt for å ha medvirket til drapet. Disse var ifølge Erdogan identiske med medlemmene av dødsskvadronen som forsvant fra Tyrkia samme dag som drapet fant sted, samt tre ansatte ved konsulatet. – Vi så med en gang at dette var de samme som vår sikkerhetstjeneste hadde identifisert, sa Erdogan. Kritiserte lekkasjer Regjeringsvennlige medier i Tyrkia har de siste ukene lekket stadig flere opplysninger fra etterforskningen, blant annet lydopptak og overvåkningsbilder. Erdogan kritiserte tirsdag disse lekkasjene, som analytikere mener at tyrkiske myndigheter selv har stått bak for å legge press på Saudi-Arabia. – Ulike medier har gjort mye for å forstyrre denne prosessen. Vi vet hvem som står bak, og hvorfor de har gjort det. Disse angrepene mot vårt land vil ikke lykkes, sa han, uten å gå i detalj. For retten i Tyrkia Saudi-Arabia må nå fortelle hvor levningene av Khashoggi befinner seg, understreket Erdogan. – Selv om dette drapet skjedde inne i et konsulat, som teknisk sett er saudiarabisk jord, må vi ikke glemme at det skjedde innenfor Tyrkias grenser, sa han i talen. Erdogan ba videre Saudi-Arabia legge alle kort på bordet og utlever de mistenkte. – Vi har 18 mistenkte på listen, og vi ber Saudi-Arabias konge om å åpne for at de kan stilles for retten i Tyrkia, sa han. (©NTB)

Mest sett siste uken