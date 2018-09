Mannen er nå tiltalt i USA. FBI advarer mot overgrep under flyvninger.

En mann (41) er tiltalt for å ha forgrepet seg på en kvinne på vei fra London til Seattle i staten Washington i USA, melder TV 2.

Kvinnen hadde tatt angstdempende medisiner og drukket vin for å dempe flyskrekken under overfarten, skriver Washington Post.

Kvinnen sovnet under turen. Den tiltalte overgriperen hadde plass i samme treseter som kvinnen, men de hadde et ledig sete mellom seg.

Da hun våknet hadde 41-åringen flyttet seg til setet ved siden av henne, og gned og masserte hennes lår.

Mannen flyttet seg raskt tilbake i sitt sete og hun sovnet igjen. Mannen flyttet seg deretter tilbake til kvinnen. I følge tiltalen slynget han sine ben rundt hennes, tok hennes hel og gned den mot skrittet sitt, og la seg i fanget hennes med ansiktet ned. Da kvinnen spurte mannen hvorfor hun var i fanget hans, sa mannen at han bare slappet av.

På et tidspunkt våknet kvinnen og kjente at mannen hadde funnet veien under bh'en hennes og klemte brystene hennes.

Kvinnen fortalte senere at hun hadde vært så sliten og trøtt av medisiner at hun ikke klarte å si fra.

Mest sett siste uken