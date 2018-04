- Nord-Koreas atomtest-anlegg har delvis kollapset

Kim Jong-un lover å slutte å benytte Nord-Koreas mest brukte anlegg for atomprøvesprengninger. Geologer mener anlegget uansett er i ferd med å rase sammen.

Geologer ved Kinas universitet for vitenskap og teknologi konkluderer i en rapport med at anlegget i Punggye-ri er svært medtatt, skriver The Guardian.

Dette skyldes trolig atomprøvesprengningen Nord-Korea gjennomførte 3. september i fjor, som utløste et jordskjelv med en styrke på 6,3. Det skal ha fått flere tunneler i anlegget til delvis å kollapse.

Rapportens forfattere oppfordrer myndighetene til å overvåke eventuell radioaktiv utslipp som følge av kollapsen, ifølge Sky News.

- Det er veletablert at det var et ras i Mantap-fjellet litt etter den siste testen i fjor. Men testen ble gjort med mange hundre meters overhøyde, så det er svært usannsynlig med betydelige utslipp, sier atomforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Halvor Kippe, til Nettavisen.

- Ingen grunn til bekymring

- Radioaktiviteten fra atomprøvesprengninger er heller ikke like langlivet som det som slapp ut i Tsjernobyl og Fukushima, så denne problemstillingen er det ingen grunn til å bekymre seg over.

- Det kan selvsagt hende at noen arbeidere har blitt utsatt for fare ved å bli beordret inn i forurensede områder i tunnelen, men det blir bare spekulasjoner vi ikke kan bekrefte, legger han til.

Ifølge rapporten vil flere prøvesprengninger trolig medføre fare for radioaktive lekkasjer. Løftet om å stenge anlegget koster derfor ikke Kim stort, skriver The Guardian.

- Det er flere ubrukte portaler og tunneler i testfeltet, så jeg ser det som usannsynlig at dette raset har noe å gjøre med erklæringen om prøvestans. Det må nok heller forstås i kontekst av det forhandlingsframstøtet som er gjort, og som et tegn på at Nord-Korea har fått mye utbytte av de seks testene de allerede har gjennomført. Det er sammenliknbart med antall tester India og Pakistan har gjennomført, sier Kippe.

- Alt tyder på at testfeltet kan brukes

Kippe tror ikke kollapsen vil hindre Nord-Korea fra å kunne gjennomføre flere prøvesprengninger i området, dersom det er ønskelig.

- En kan spørre seg om de andre tunnelene kan gi nok overhøyde til en så kraftig test som den i september i fjor, men alt tyder i hvert fall på at testfeltet er klart til å ta imot flere tester i de andre portalene, sier han.

