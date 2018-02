- OL er ingen «silver bullet»

Sår tvil om OL vil føre til en styrking av relasjonene mellom erkefiendene Sør-Korea og Nord-Korea, til tross for symboltung deltagelse.

Etter flere tiår ved forhandlingsbordet er det fortsatt ingen tegn til en forsoning mellom Nord-Korea og Sør-Korea. Landene er teknisk sett fortsatt i krig, ettersom partene aldri signerte en fredsavtale etter Korea-krigens slutt i 1953.

Nordkoreanernes forhold til Sør-Korea og verden for øvrig, og ikke minst USA, har nådd et nytt lavpunkt de senere årene, noe som har kulminert med den hatske og aggressive ordkrigen mellom Donald Trump og Kim Jong-un. Samtidig har Nord-Koreas betydelige framskritt i atomvåpenprogrammet blitt er reell risiko for verdensfreden.

Likevel mener optimistene at årets Olympiske Leker i Sør-Korea har bidratt til å styrke relasjonene mellom nord og sør.

- Ja, Nord-Korea har gjort det de har lovet. De har støttet OL i Sør-Korea og følger opp med å sende utøvere. De har sendt meget høytstående personer til Sør-Korea, og har invitert høytstående personer til å komme til Pyongyang (Nord-Koreas hovedstad red.anm.), sier æresmedlem i Den internasjonale olympiske komité (IOC), Gerhard Heiberg, til Nettavisen.

- Jeg ble sendt til Pyongyang av Jacques Rogge (tidligere IOC-sjef red.anm.) for å spørre nordkoreanerne om de ville støtte OL i Sør-Korea. Det sa de ja til, og dette har de holdt. Det er et meget godt tegn at de følger opp og at de vil nærme seg Sør-Korea. Så får vi se når dette OL-et er over, men akkurat nå er det meget positivt, sier Heiberg.

- Ja, OL er fredsskapende

Nord-Koreas tilstedeværelse i OL har vært symboltung. Nordkoreanske og sørkoreanske utøvere gikk som et samlet lag under åpningsseremonien i Pyeongchang. Videre dro Kim Jong-uns søster, Kim Yo-jong, på besøk til Sør-Korea under OL-åpningen, noe som er blitt omtalt som en sjarmoffensiv.

Nord og sør deltok også med et felles, kvinnelig ishockeylag under lekene. Og ikke minst benyttet Kim Jong-uns søster anledningen til å overrekke en invitasjon til Sør-Koreas president Moon Jae-in til Pyongyang får å treffe sin nordkoreanske motpart. Moon har imidlertid stilt seg avventende til invitasjonen.

- Er OL fredsskapende, Heiberg?

- Ja, vi har som vår misjon i livet om at OL skal bidra til å bygge en bedre verden gjennom idrett. Det synes jeg vi har klart med OL i Sør-Korea, ikke minst når det gjelder relasjonene mellom Sør-Korea og Nord-Korea, sier han.

For første gang på lenge måtte IOC-medlem Gerhard Heiberg av helsemessige årsaker melde avbud og oppleve OL fra sidelinjen. - Det er helt forferdelig. Men når det er sagt, så er det ikke så bra for min helse å være til stede med den vinden, blesten og kulden som var i første uken av OL, sier han til Nettavisen.

- Ingen «silver bullet»

Direktør for Institutt for fredsforskning (PRIO), Henrik Urdal, mener en ikke bør ha for store forhåpninger til en forsoning mellom nord og sør i kjølvannet av OL, men utelukker ikke at dialogen vil fortsette som en forlengelse av det nordkoreanske fremstøtet som ble gjort under lekene.

- Det er mange som er opptatt av sportsdiplomati. Man skal ikke kimse av betydningen av å ha en møteplass som for eksempel store sportsarrangementer. Men det er ingen «silver bullet», og løser ikke de grunnleggende og strategiske utfordringene på Den koreanske halvøya som har vært preget av tiår med mistenkeliggjøring og fiendskap, sier Urdal til Nettavisen.

«Silver bullet» (sølvkule) er et uttrykk som henviser til en handling som skjærer gjennom komplekse utfordringer og tilbyr en umiddelbar løsning på et problem. Ifølge gammel folketro hadde en kule støpt i sølv magisk virkning.

- Men generelt sett, har OL noensinne hatt en fredsskapende effekt, Urdal?

- Det er vanskelig å si hvilken effekt OL har spilt, men at man har klart å unngå at OL har blitt en konfliktarena, er viktig. Det er viktig med felles arenaer. Når det gjelder Korea-konflikten, var man i forkant av OL bekymret for sikkerheten, sier han.

PRIO-direktør Henrik Urdal.

Ettersom Nord-Korea landet på beslutningen om å sende egne utøver, og ikke minst sende en høytstående representant til lekene i kraft av Kim Jong-uns søster, ble sikkerhetsrisikoen betraktelig dempet.

- Det er positivt i seg selv, og er forhåpentlig et tegn på tilnærmelsesmuligheter eller en katalysator i seg selv, sier Urdal, men understreker at man ikke skal ha for høye forhåpninger.

- Tror du det vil komme i stand et toppmøte mellom Kim Jong-un og Moon Jae-in i Pyongyang i løpet av det neste halvåret, Urdal?

- Det er ikke umulig sånn som ting ser ut nå, men jeg har ingen formening om sannsynligheten av at dette vil skje.

- Ingen fredspriskandidat

PRIO legger hvert år fram en liste over fem kandidater de mener har gjort seg fortjent til Nobels fredspris. PRIO-listen blir hvert år omtalt i internasjonale medier. Urdal er ikke kjent med om IOC noensinne har vært drøftet som en reell kandidat til den ærverdige fredsprisen.

- Vi har aldri hatt IOC på vår liste. Om de har blitt vurdert som en kandidat, er det bare Nobelkomiteen som vet, sier han.

Nobelkomiteens kandidater og nominasjoner hemmeligholdes i femti år.

