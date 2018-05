- Opprørende og motbydelig

Israel får knusende kritikk for sin maktbruk etter at nær 60 palestinske demonstranter ble drept på Gazastripen.

59 palestinere ble drept, blant dem flere mindreårige, da israelske soldater stasjonert ved grensa skjøt med skarpt, stålkledde gummikuler og brukte tåregass mot rundt 40.000 demonstranter.

2.400 palestinere ble såret, mange av dem etter å ha blitt truffet av skudd på flere hundre meters hold.

Mads Gilbert, også kjent som Gaza-legen, mener tapstallet på palestinsk side viser med klarhet styrkeforholdet og hvem som har ansvaret.

- I går ble 59 palestinere drept. Ikke én eneste israeler ble drept. Det viser at den israelske hæren, som er en israelsk okkupasjonshær, bruker lovstridige metoder for å fortsette okkupasjonen og blokaden av Gaza, en voldsbruk mot sivile ut av alle proporsjoner, sier overlege på Akuttmedisinsk klinikk og professor på Universitetet vi Tromsø, Mads Gilbert, til Nettavisen.

- Jeg tror det er viktig å minne om at Israels blokade av Gaza er inne i sitt 11. år. Blokaden og beleiringen er i strid med folkeretten fordi det er en kollektiv avstraffelse. Det er to millioner mennesker som deg og meg som har vært innesperret i elleve år. Nær 60 prosent av befolkningen er 18 år og yngre.

- Gaza er verdens største barneghetto dag, legger han til.

- Protestbevegelsen vi nå ser er en ikke-voldelig, ubevæpnet Gandhi-lignende protest mot den ekstremt brutale israelske beleiringen og okkupasjonen. Jeg har jobbet de siste 15 årene på ulike sykehus i Gaza. Jeg har vært der under de siste fire store angrepene i henholdsvis 2006, 2009, 2012 og 2014. Jeg vet hvordan de har det nå, sier Gilbert.

- Blør i hjel før de kan opereres

Sykehusene på Gazastripen var tirsdag overfylt av sårede, og over hele enklaven var det begravelser.

Gilbert har vært i kontakt med flere av sine kolleger på Gazastripen i går og i dag, som forteller om overfylte sykehus med store mangler. Han forteller at de mangler alt fra medisiner og medisinsk utstyr til sengeplasser.

- De skadde og personellet er utslitt. Og internasjonale medisinske team som ønsker å komme inn, slipper ikke inn i Gaza. Kapasitetsmangel gjør at hardt skadde sivile blør i hjel før de kan opereres. Gaza i dag er en menneskeskapt katastrofe, planmessig iverksatt av Israel med full støtte fra USA, sier han.

Israel får også krass kritikk fra UNHCR.

- Det virker som om enhver som demonstrerer på Gazastripen, risikerer å bli skutt og drept av israelske styrker, sier en talsmann for FNs høykommissær for menneskerettigheter (UNHCR), Rupert Colville.

Ubevæpnede demonstranter utgjør ingen dødelig trussel mot en strengt bevoktet grense, sier han og viser til at en av dem som ble drept hadde amputert begge beina og satt i rullestoll.

- Hvor stor trussel utgjør egentlig en mann som har amputert begge beina, spør Colville.

Gaza-lege Mads Gilbert

- Opprørende og motbydelig

Israel avviser all kritikk og sier at soldatene «fulgte standardprosedyre» da de skjøt med skarpt mot demonstrantene for å hindre dem i å ta seg over grensa.

- Ethvert land er forpliktet til å forsvare sine grenser, sa statsminister Benjamin Netanyahu, som legger skylda på Hamas, som kontrollerer Gaza-stripen.

Den massive maktbruken overfor palestinere på Gazastripen, skjedde samtidig med den offisielle åpningen av USAs ambassade i Jerusalem. Øst-Jerusalem ble okkupert i 1967 og senere annektert. Gilbert mener det er på tide å kalle inn den israelske ambassadøren på teppet.

- Enhver annen regjering som hadde gjort noe liknende mot sivilbefolkningen, hadde blitt utsatt for sanksjoner, embargo og politisk press fra regjeringshold. Man kan snu helt på det. Hva hadde skjedd om det var 60 israelere som var blitt drept og 2400 som var skadet på én dag som følge av voldelige angrep? Hva hadde verden sagt da? sier Gilbert

- Hvordan reagerer du på den offisielle åpningen av USAs ambassade i Jerusalem, og at Det hvite hus legger skylden på Hamas, Gilbert?

- Jeg reagerer som alle andre alminnelige og opplyste mennesker: President Trump og statsminister Netanyahu representerer en form for umenneskelighet og rasisme som er opprørende og motbydelig. De ofrer ikke palestinske liv så mye som en bisetning mens de hyller en illegal proklamasjon av Jerusalem som Israels hovedstad som en historisk begivenhet. Samtidig slaktes palestinere av den israelske regjeringshærens bare noen mil unna, sier han.

- Det taler for seg, og er nok en demonstrasjon på at Israels okkupasjon av palestinere ikke kunne ha fortsatt uten militær, politisk og økonomisk støtte fra USA, sier han.

Helsearbeidere behandler en palestinsk kvinne som ble rammet av israelsk tåregass under mandagens demonstrasjon på Gazastripen.

Ber Erna Solberg sende hjelp

Han mener den norske regjeringen må hjelpe palestinerne og sende medisinsk hjelp til Gaza umiddelbart.

- Jeg synes Erna Solberg skal rette ryggen nå, fordømme den israelske nedslaktingen av sivile palestinere og overgrepene mot det palestinske samfunnet i Gaza. Solbergs regjering kan handle hvis de ønsker: Send fire av våre ferdige medisinske kriseteam som er oppsatt for internasjonal bistand til Shifa-sykehuset og andre sykehus i Gaza i humaniteten og anstendighetens navn. Vi har stående internasjonale kriseteam som kan sendes på noen timers varsel. Jeg synes dessuten det er bemerkelsesverdig stille fra opposisjonen. Jeg synes de skal støtte et sånt forslag, sier han.

- Historien vil dømme oss – for hva vi gjorde – og ikke gjorde, legge rhan til.

USA satte ned foten da det ble fremmet forslag i FNs sikkerhetsråd om en uavhengig gransking, og amerikanerne ville heller ikke være med på en uttalelse om at rådet «uttrykker sorg og sinne over drapene på palestinske sivile som utøver sin rett til å protestere fredelig».

President Donald Trumps regjering omtalte situasjonen som «tragisk», og sier Hamas, som har oppmuntret til protester, har skylden. USA understreker sterkt Israels «rett til selvforsvar».

Gazas sykehus var tirsdag overfylt av sårede fra mandagens demonstrasjon, der 59 palestinere ble drept og 2.400 ble såret av israelske soldater stasjonert langs grensa.

- USA bærer stort ansvar

Sveriges utenriksminister Margot Wallström mener USA bærer et stort ansvar for a konflikten har blusset opp, etter at president Donald Trump anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad og mandag feiret åpningen av landets nye ambassade i byen.

- Alle advarte mot dette, men USA gjorde det likevel. Jeg mener at USA bærer et veldig stort ansvar, og jeg kan ikke se at det er stor grunn til å feire når man ser så mange døde og sårede mennesker, sier hun til TT.

Frankrikes president Emmanuel Macron «fordømmer israelske styrkers vold mot demonstranter» og gjentar sin motstand mot USAs flytting av ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem.

Norsk kritikk

Amnesty International kaller Israels voldsbruk mot ubevæpnede demonstranter et åpenbart brudd på internasjonale lover og menneskerettighetene og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) slutter seg til kritikken.

- Det er uakseptabelt å skyte med skarpt mot demonstranter. Dette er tydelig kommunisert til israelske myndigheter. Og palestinske ledere må heller ikke oppfordre til ytterligere eskalering fra demonstrantene, sa hun mandag ettermiddag.

Internasjonal kritikk

Protestene mot Israels drap på palestinske demonstranter strømmet inn tirsdag, selv fra Kina som sjelden eller aldri uttaler seg om det landets ledelse betegner som andre lands «indre anliggender».

- Kina er alvorlig bekymret for det store antallet døde og sårede forårsaket av den voldsomme konflikten langs Gaza-grensen, sier en talsmann for kinesisk UD, Lu Kang.

- Vi motsetter oss vold mot sivile. Vi ber begge sider, særlig Israel, om å beherske seg for å hindre en eskalering, sier Lu.

Russland protesterer også mot israelernes maktbruk.

- Situasjonen, særlig de flere titalls dødsfallene blant palestinerne, kan ikke annet enn å vekke dyp bekymring, sier president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov.

Åtte måneder gamle Leila al-Ghandour skal angivelig ha blitt drept som følge av tåregassangrep på Gazastripen mandag. Det blir imidlertid sådd tvil om historien er sann fra flere hold.

Sår tvil om historien til jentebaby

Flere medier har meldt om en åtte måneder gammel jente som skal ha dødd etter å ha blitt utsatt for tåregass under opptøyene på Gazastripen mandag, ifølge palestinske helsemyndigheter.

Den israelske hæren sår imidlertid tvil om historien om jenta er sann, og hevder de har bevis som undergraver påstanden til palestinske helseministeriet.

En lege som ikke vil stå fram med navn, sier til nyhetsbyrået AP at babyen hadde helseproblemer fra før, og sier han ikke tror tåregass var årsaken til dødsfallet.

Gilbert sier imidlertid at nok mengder tåregass kan utgjøre en livstruende risiko for så små barn.

- Vi kan alle, både store og små, bli rammet av surstoffmangel når vi utsettes for tåregass. Og jo høyere konsentrasjon tåregass og jo mindre du er, jo større risiko for livsfarlige konsekvenser. Det vet den israelske hæren som bevisst bruker livsfarlige våpen mot sivile palestinere som bruker sin demokratiske rett til å demonstrere mot overgrep, okkupasjon og innesperring, sier Gilbert.

