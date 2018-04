- Orbán kan på sikt vise seg å være en styrke for EU

Ungarns statsminister Viktor Orbán strammer grepet om makten med en solid valgseier.

Orbán selv erklærte valgseieren for «historisk» da han talte til sine tilhengere etter at resultatet var klart søndag kveld.

Brussel vil neppe se lystig på utfallet, men EU-ekspert mener Orbán kan på lengre sikt vise seg å være en styrke for unionen.

- Viktor Orbán representerer en virkelighet som EU må forholde seg til. Ungarn er EUs yttergrense, og han tilhører den nye generasjonen av politikere som spiller på populisme og skepsis til internasjonalt samarbeid for å bli gjenvalgt, sier EU-ekspert Paal Frisvold til Nettavisen.

Orbán er en sterk kritiker av prinsippet om at EU skal ha en overnasjonal beslutningsmekanisme for fordeling av flyktninger, noe som kom til uttrykk i forbindelse med flyktningkrisen.

- Det å innføre et overnasjonalt krav om fordeling av flyktninger, er veldig kontroversielt, og vi må ikke være overrasket over at de landene som er mest eksponert for migrasjonspresset, vil være suverene, sier Frisvold.

- Jeg tror det er bra at EU har slike tydelige stemmer som Orbán, som kjemper for sitt syn, fordi hvis EU skal overleve, må de ta tak i disse problemene. Svaret på Orbáns utfordringer er å styrke EUs yttergrenser. Det er ropet fra Budapest, sier han.

- Han stigmatiserer EUs overnasjonale rolle når det gjelder migrasjon, og setter seg på bakbena. Men samtidig går han sterkt imot konseptet om et flerhastighets Europa, sier Frisvold.

EU-ekspert Paal Frisvold

Annenrangs EU-medlem

Begrepet flerhastighets-Europa (mulit speed Europa) går ut på en idé om at ulike EU-land integreres på ulike nivåer og tempo, avhengig av det enkelte medlemslandets politiske og økonomiske situasjon. Et flerhastighets-Europa er i praksis allerede en realitet, med blant annet Eurosonen og Schengen-avtalen som de fremste eksemplene.

Mens land som Frankrike og Tyskland står i spissen for å bevege seg ytterligere i denne retningen, er EUs «problembarn» bekymret for å ende opp som «annenrangs» medlemsland.

- Orbán vil ikke ha et flerhastighets-Europa fordi har er skeptisk til at Ungarn skal bli et annenrangs EU-medlem, sier Frisvold.

Mens mange kritiske røster frykter at Orbán kan være en byrde for EU-samarbeidet, mener Frisvold at den ungarske statsministeren kan på lengre sikt vise seg å være en styrke.

- Orbán reflekterer over at EU-landene har sterke, forskjellige politiske interesser, og at EU er en politisk arena hvor disse interessemotsetningene brytes. Det kan man se på som en svakhet og splittelse av EU eller en styrke av EU i den forstand at man tar tak i disse problemene. Han er tøff og tør å utfordre det tysk-franske hegemoniet i EU. Er det så veldig usunt?

- Orban snakker ikke om å bryte ut av EU, men om å forandre EU til fordel for sin egen politikk. Han vil ha tettere yttergrenser og mindre overnasjonalitet. Det er en veldig legitim holdning som vi må ta innover oss, sier Frisvold.

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker gratulerer Ungarns statsminister Viktor Orbán og hans parti Fidesz med den klare valgseieren.

EU-kritisk

Orbán har lenge fremmet en politikk som har ført ham på kollisjonskurs med EU.

Blant annet har han fått kritikk for å gjennomføre reformer som har svekket medienes, domstolenes og sivilsamfunnets uavhengighet.

Mellom 2011 og 2013 fikk han også endret valgloven. Det nye valgsystemet sikrer at det største partiet, som de siste årene klart har vært Fidesz, får makten.

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker skal tirsdag snakke med Orbán på telefon. Det kan bli en vanskelig samtale om det EU-kommisjonen diplomatisk kaller «saker av felles interesse».

EU er en union av demokratier og verdier, påpeker Junckers pressetalsmann Margaritis Schinas.

- President Juncker og Kommisjonen mener at det å forsvare disse prinsippene og verdiene er et felles ansvar for alle medlemsland, uten unntak, sier han.

Fakta: Fakta om Viktor Orbán

* Ungarsk politiker (54). Statsminister fra 1998 til 2002 og siden 2010. * Utdannet jurist ved Eötvös Loránd-universitetet i Budapest. * Født 31. mai 1963. Gift, fem barn. * Startet sin politiske karriere som studentleder i de antikommunistiske demonstrasjonene i 1989. * Leder for det konservative partiet Fidesz siden 1992. * Ved valget i 2010 fikk Fidesz to tredels flertall i nasjonalforsamlingen, noe de hadde fram til 2015, dette ga partiet makt til å få gjennom en ny omstridt ny grunnlov i 2012, som motstanderne mener undergraver demokratiet. * Orbans regjering har ofte vært i konflikt med EU, som Ungarn har vært del av siden 2004. Ungarn nekter blant annet å ta imot kvoten med flyktninger EU har tildelt dem.

Får et «superflertall»

Da 98,5 prosent av stemmene var talt opp, lå Orbáns parti Fidesz og samarbeidspartneren KDNP an til å få 133 av de 199 setene i nasjonalforsamlingen.

Det vil sikre dem to tredeler av setene - et såkalt superflertall som gjør det mulig å endre grunnloven.

Orbán har lenge fremmet en politikk som har ført ham på kollisjonskurs med EU.

Blant annet har han fått kritikk for å gjennomføre reformer som har svekket medienes, domstolenes og sivilsamfunnets uavhengighet.

Mellom 2011 og 2013 fikk han også endret valgloven. Det nye valgsystemet sikrer at det største partiet, som de siste årene klart har vært Fidesz, får makten.

Sterkt mandat

På hjemmebane kan Orbán vise til både solid økonomisk fremgang og lav arbeidsledighet. Men det er hans syn på innvandring, og spesielt på muslimske innvandrere, som utgjør hovedbjelken i hans popularitet.

Hans parti Fidesz ligger alene an til å få en oppslutning på 48,8 prosent i valget. Valgdeltakelsen var på rundt 68,8 prosent.

Største opposisjonsparti blir Jobbik på ytre høyre, som får 19,8 prosents oppslutning. Sosialistpartiet får 12,4 prosent.

Mest sett siste uken