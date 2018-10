- Patologen tok på seg hodetelefoner og begynte å kutte i Khashoggi

Middel East Eye bringer grusomme detaljer fra det angivelige drapet på Jamal Khashoggi.

Den London-baserte nettavisen Middle East Eye bringer detaljerte beskrivelser av det påståtte drapet og parteringen av den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi, som forsvant sporløst da han oppsøkte Saudi-Arabias konsulat i Istanbul 2. oktober.

Ifølge ubekreftede meldinger finnes det et lydopptak av det angivelige drapet på Khashoggi.

Middel East Eye hevder de har snakket med en tyrkisk kilde som skal ha hørt lydopptaket.

Artikkelen er signert av sjefredaktør for Middle East Eye, David Hearst, som er tidligere utenriksreporter for storavisen The Guardian. Hearst er fortsatt bidragsyter i The Guardian, og skrev om Khashoggi-saken i avisen senest forrige uke.

Nettavisen har snakket med en tidligere kollega av Hearst som sier at han er en troverdig journalist. Nettavisen har gjentatte ganger forsøkt å få tak i Hearst, uten å lykkes.

- De kom for å drepe ham

Middle East Eye skriver i artikkelen at Khashoggi ble dratt ut av kontoret til generalkonsulen og inn på siderommet som er et arbeidsværelse. Deretter skal han ha blitt lagt oppå et bord.

Vitner i underetasjen kunne angivelig høre grusomme skrik fra arbeidsværelset. Skrikingen opphørte etter at Khashoggi angivelig ble injisert med en ukjent substans, ifølge avisen.

- Generalkonsulen ble selv tatt ut av rommet. Det var aldri noe forsøk på å forhøre ham. De kom for å drepe ham, sier kilden til Middle East Eye.

Ifølge CNN har Saudi-Arabia planer om å innrømme at Khashoggi døde under et «avhør som gikk galt».

Dersom det Middle East Eye referer til er sant, er det ingenting som tyder på at Khashoggi kun skulle avhøres på konsulatet.

- Kuttet opp mens han ennå var i live

En saudiarabisk patolog, som er ekspert på rettsmedisin og obduksjon, skal ha vært blant de 15 personene som angivelig ble sendt fra Saudi-Arabia til Istanbul samme dag som Khashoggi forsvant sporløst etter å ha oppsøkt konsulatet.

Patologen blir navngitt av Middle East Eye, og skal være leder for den rettsmedisinske avdelingen i det saudiarabiske sikkerhetsdepartementet.

Avisen skriver videre at patologen begynte å kutte opp Khashoggi på bordet mens journalisten ennå var i live, ifølge den tyrkiske kilden. Selve drepingen skal ha vart i syv minutter, opplyser kilden til avisens redaktør.

Overvåkingsbilder viser den saudiarabiske journalisten og dissidenten Jamal Khashoggi på vei inn til det saudiarabiske konsulatet i Istanbul tirsdag 2. oktober. Siden har ingen sett ham. Foto: AP / NTB scanpix

- Patologen lyttet til musikk

Idet patologen begynte å partere Khashoggi, tok han på seg hodetelefoner og hørte på musikk. Han skal ha anbefalt de andre i rommet å gjøre det samme.

- Når jeg utfører denne jobben, lytter jeg til musikk. Dere burde også gjøre det, skal han ha sagt, ifølge lydopptaket som den tyrkiske kilden skal ha hørt.

The New York Times, som henviser til tyrkiske kilder, skriver at patologen var utstyrt med en bensag.

En tre minutter lang versjon av lydopptaket skal være lekket til den tyrkiske, regjeringsvennlige avisen Sabah, men de har så langt ikke offentliggjort lydopptaket.

Sabah har underveis i dekningen av Khashoggi-forsvinningen lekket mange detaljer fra det angivelige drapet.

Diplomatisk immunitet?

FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet, mener diplomatisk immunitet bør oppheves i saken, slik at det ikke er en hindring for etterforskningen.

Dersom det er hold i påstandene om at det er blitt begått et drap på konsulatet, og det viser seg at saudiarabiske diplomater på konsulatet er involvert, kan de bli straffeforfulgt til tross for at de har diplomatisk immunitet i Tyrkia.

Morten Bergsmo, som er ekspert på internasjonal strafferett, uttalte til Nettavisen forrige uke at konsulat-ansatte normalt ikke beskyttes av immunitet i alvorlige straffesaker.

- I henhold til artikkel 43 i Wien-konvensjonen om konsulære relasjoner av 1963, gjelder personlig immunitet kun for konsulære handlinger. Drap faller heldigvis utenfor, uttalte Bergsmo, som er direktør ved Centre for International Law Research and Policy, til Nettavisen.

- I henhold til artikkel 41 nyter konsulat-ansatte ikke immunitet for alvorlige forbrytelser som etterforskes eller straffeforfølges - de kan både varetektsfengsles og dømmes til fengselsstraff for drap, sa jusprofessoren.

Mest sett siste uken