- Saudi-Arabia overførte 100 millioner dollar til USA

Overføringen kom samme dag USAs utenriksminister drøftet Khashoggi-saken med Saudi-Arabia. - Timingen er ingen tilfeldighet, sier en anonym kilde til The New York Times.

Tidligere i sommer lovte Saudi-Arabia å gi Trump-administrasjonen 100 millioner dollar for den amerikanske innsatsen med å stabilisere tidligere IS-kontrollerte områder i Syria.

Pengene ble overført til amerikansk konto tirsdag denne uken, nøyaktig samme dag USAs utenriksminister Mike Pompeo besøkte Riyadh for å drøfte Jamal Khashoggi-forsvinningen med saudiarabiske ledere, skriver The New York Times.

Trump har regelmessig klaget over USAs høye utgifter i utlandsoperasjoner, og har stadig vekk oppfordret allierte til å ta mer av kostnadene. Finansieringen fra Saudi-Arabia var derfor en seier for Trump, skriver avisen.

- Ingen tilfeldighet

Men timingen for pengeoverføringen har fått amerikanske byråkrater til å heve øyenbrynene.

- Timingen på dette er ikke noen tilfeldighet, sier en anonym, amerikansk tjenestemann til The New York Times.

Tjenestemannen er involvert i USAs Syria-politikk, men er ikke autorisert til å uttale seg til media. Kilden bekrefter også overfor avisen at pengene ankom på tirsdag.

Tyrkiske kilder hevder den regimekritiske journalisten fra Saudi-Arabia, men som hadde bodd i frivillig eksil i USA, ble drept av saudiarabiske agenter da han oppsøkte Saudi-Arabias konsulat i Istanbul 2. oktober.

Saudi-Arabia avviser at de er involvert i forsvinningssaken, men har heller ikke kommet med noen forklaring på hva som har skjedd med Khashoggi.

President Donald Trump gikk i begynnelsen hardt ut mot Saudi-Arabia, og truet med «strenge tiltak» mot Saudi-Arabia dersom det ble bevist at regimet hadde drept Khashoggi.

Men etter en telefonsamtale med kong Salman av Saudi-Arabia på mandag, antydet Trump at det kunne være «uautoriserte drapsmenn» som sto bak forsvinningen.

Trump valgte deretter å sende sin utenriksminister Mike Pompeo til både Saudi-Arabia og Tyrkia for å drøfte Khashoggi-saken med landets ledere.

Amerikanske medier meldte mandag at kongedømmet planla å legge skylden på såkalte «uautoriserte drapsmenn» som ikke handlet på offisielle ordre.

Dersom Trump-administrasjonen godtar og støtter denne versjonen, kan det bidra med å dempe skadeomfanget av Saudi-Arabias internasjonale omdømme i Khashoggi-saken, skriver The New York Times.

Just spoke with the Crown Prince of Saudi Arabia who totally denied any knowledge of what took place in their Turkish Consulate. He was with Secretary of State Mike Pompeo... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 16, 2018

- Ingen kobling

USAs utsending for koalisjonen som kjemper mot Den islamske stat, Brett McGurk, avviser at det er noen kobling mellom Pompeo-besøket og utbetalingen.

- Denne spesifikke overføringen har vært i prosess i lang tid og har ingenting å gjøre med andre hendelser eller utenriksministerens besøk, sier McGurk til storavisen.

Den offentlige tjenestemannen med Syria som spesialfelt, som er tidligere nevnt i artikkelen, opplyser til avisen at pengeoverføringen kom helt uventet. Pengene skal ha blitt lovet i august måned, men det var uklart om utbetalingen i det helle tatt ville komme.

- Trump har en «soft» tilnærming

The Washington Post skriver at Trump tar en «soft» tilnærming overfor Saudi-Arabia til tross for internasjonal sinne over Khashoggi-saken.

Omtrent alle store medier har gjengitt nyheten om at det skal eksistere et lydopptak av det angivelige drapet på Khashoggi. Det påståtte lydopptaket avdekker grusomme detaljer om tortur og partering.

Trump selv har uttalt at han har bedt tyrkiske myndigheter om å få lydopptaket «hvis det eksisterer».

- Vil ikke dele etterretning med Senatet

Leder for utenrikskomiteen i Senatet, Bob Corker, sier til Washington Post at Trump-administrasjonen har «lagt et lokk» på utvekslingen av etterretningsinformasjon i Khashoggi-saken. Han forteller at en planlagt etterretningsorientering ble avlyst tirsdag, og at han ble fortalt at de ikke hadde noe ytterligere etterretningsopplysninger som ville bli delt med Senatet på nåværende tidspunkt.

- Jeg kan bare anta at etterretningen antakelig ikke maler et pent bilde når det gjelder Saudi-Arabia, sier Corker til avisen og legger til at han er skuffet.

Corker sier at tidligere amerikanske etterretningsopplysninger om Khashoggi-saken peker i retning av Saudi-Arabia og kongedømmets de facto leder Mohammed bin Salman.

- Dette kunne ikke skje uten hans godkjenning, sier han.

The Washington Post stilte spørsmål i tirsdagens lederartikkel «Hvorfor rydder Trump-administrasjonen opp etter Saudi-Arabias rot?».

Avisen skrev at utenriksminister Pompeo «smilte» da han møtte kronprins bin Salman i Riyadh, og virket mindre interessert i å fastslå sannheten enn «å hjelpe Saudi-Arabias de facto leder unnslippe krisen han utløste».

