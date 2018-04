- Skal vurdere å avvæpne vakter ved verdens mest spente grense

Fredag er det duket for et historisk toppmøte mellom de to erkefiendene.

Lederne for Nord-Korea og Sør-Korea skal fredag drøfte en gradvis fjerning av vaktposter i den demilitariserte sonen mellom de to landene, samt en avvæpning av de gjenværende soldatene som er stasjonert i grensebyen Panmunjom.

Det skriver den engelskspråklige, sørkoreanske avisen The Chosun Ilbo.

Hensikten er å forvandle den demilitariserte sonen fra å være et symbol på splittelse til et symbol på fred, skriver avisen som siterer anonyme regjeringskilder i Sør-Korea.

Nord-Koreas leder Kim Jong-un og Sør-Koreas president Moon Jae-in skal møtes fredag.

Nord-Korea-ekspert utelukker ikke at avvæpning og demilitarisering er viktige temaer som vil bli luftet under toppmøtet i grensebyen Panmunjom.

- Jeg tror de kommer til å drøfte mange praktiske forhold, sier leder ved Nordiske Institutt for Asiatiske studier ved Universitetet i København, Geir Helgesen, til Nettavisen.

- Jeg tror egentlig ikke at vi skal forvente en demilitarisering av den demilitariserte sonen, som egentlig er veldig militarisert. Jeg tror den vil fortsatt være militarisert, men det kan være en ambisjon når det varslede toppmøtet mellom Kim Jong-un og Donald Trump er blitt avholdt, sier han.

- Fjerne vaktposter

I henhold til våpenhvileavtalen som avsluttet Korea-krigen i 1953, kan sørkoreanske og nordkoreanske soldater i den demilitariserte sonen væpne seg med håndvåpen og rifler som ikke er automatiske.

Sør-Koreas president Moon vil angivelig under møtet foreslå en gradvis nedtrapping av tunge militære våpen og militære tropper i og langs den demilitariserte sonen, som etter hvert kulminerer i en fjerning av vaktposter.

Nord-Korea har per i dag 160 vaktposter i den demilitariserte sonen, mens naboene i sør har 60 vaktposter.

- Det vi vet er at Nord-Korea har mange kanoner i fjellene langs den demilitariserte sonen som har rekkevidde til det meste av hovedstaden Seoul, sier Helgesen.

- Krysser grensen til fots

Planen for fredagens toppmøte er at Kim Jong-un skal krysse grenselinjen i den demilitariserte sonen til fots, og deretter møte sin sørkoreanske motpart i grensebyen Panmunjom. Dette blir i så fall første gang at Nord-Koreas leder krysser grensen til nabolandet.

Helgesen har en rekke ganger besøkt den demilitariserte sonen mellom de to erkefiende.

- Jeg vil si at dette ikke er mitt yndlingssted i Korea, fordi man fornemmer at her kan det brake løs hvis det skjer en feil eller misforståelse. Jeg forstår godt at dette er noe de diskuterer, sier han.

Nord-Korea-forsker Geir Helgesen

- Velsignelse fra Trump

Helgesen tror imidlertid ikke det vil komme noen konkrete løsninger eller tiltak før etter at det varslede toppmøtet mellom Trump og Kim avholdes på forsommeren.

- Trump har sagt at han «velsigner» at de to partene snakker om å endre våpenhvileavtalen fra 1953 til en fredsavtale, noe som har vært et kardinalpunkt i alle år, og som Nord-Korea har hatt som krav. USA har svart på det kravet med å si at «vi belønner ikke dårlig oppførsel», sier Helgesen.

- Når Trump nå gir sin velsignelse, betyr det egentlig at det har skjedd en endring i amerikansk utenrikspolitikk når det gjelder Nord-Korea, legger han til.

Helgesen sier at toppmøtet mellom de to koreanske lederne fredag, først og fremst har til hensikt å bryte isen ytterligere mellom de to partene.

- Uansett hva de to legger til rette for, er de avhengig av at Trump gir sin velsignelse. USA har stor innflytelse i regionen og omverden når det gjelder håndteringen av Nord-Korea-spørsmålet.

Nord-Korea og Sør-kora har ved fire tidligere anledninger forsøkt å avslutte det langvarige fiendskapet. Men samtlige forsøk har mislykkes. Asia-forsker Stein Tønnesson ved Institutt for fredsforskning (PRIO) tror det er bedre sjanser denne gangen.

- Dette møtet er fundamentalt viktig. Prosessen mellom de to landene kan føre til varig fred og samarbeid. Det vil fjerne hele grunnlaget for en stormaktkonflikt om Korea, sier han til NTB.

- Vil åpne felles kontor

Partene skal fredag angivelig også diskutere muligheten for å åpne et felles kontor i grensebyen Panmunjom, som skal betjenes med en stab fra begge land. Her vil det i så fall avholdes regelmessige møter om grenseutvekslinger og militære spørsmål, skriver avisen The Chosun Ilbo.

Partene vil imidlertid forsøke å unngå det sensitive temaet rundt den Nordlige grenselinjen, som er den maritime delelinjen i Vesthavet, skriver avisen. Delelinjen går svært nær Nord-Koreas kystlinje, og er svært omstridt både når det gjelder fiskenæring og militære øvelser.

