- Skulle Trump få til dette, burde det bane vei for Nobels fredspris

USAs president Donald Trump bekreftet onsdag at CIA-sjef Mike Pompeo har møtt Nord-Koreas leder Kim Jong-un.

- Møtet gikk bra, fastslår presidenten på Twitter onsdag. Han bekrefter at det nå jobbes med forberedelsene av toppmøtet mellom ham og Kim.

Samtalene mellom Pompeo og Kim fant sted i Nord-Korea forrige uke, ifølge Trump. Tidligere har avisa Washington Post meldt at møtet ble holdt i påsken.

Presidenten tvitrer at Pompeo og Kim utviklet et godt forhold da de møttes. Pompeo er nominert av Trump som ny amerikansk utenriksminister.

- Avhengig av utfallet av ulike møter og samtaler vi har nå, skal vi møte Kim Jong-un veldig snart, sa Trump tirsdag da han tok imot Japans statsminister Shinzo Abe i Florida.

- Det vil skje trolig i begynnelsen av juni eller før det, hvis alt går bra. Det er mulig at ting ikke går bra og at vi ikke kommer til å ha noe møte og at vi bare fortsetter på den samme veien vi har vært inne på til nå, la han til.

Presidenten har tidligere uttalt at et viktig premiss for møtet må være at Nord-Korea er villig til å diskutere sitt atomvåpenprogram.

- En fryktelig komplisert affære

USA-ekspert Svein Melby sier han i utgangspunktet er skeptisk til forhandlingsprosessen mellom USA og Nord-Korea og atomnedrustning på Den koreanske halvøya.

- Det er ikke blitt gjort noe skikkelig diplomatisk grunnarbeid foran dette toppmøtet. Dette er en fryktelig komplisert affære. Jeg tror denne forståelsen av hva en atomnedrusting innebærer, er ganske ulik på amerikansk og nordkoreansk side, sier Melby, som er seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier, til Nettavisen.

- Så er det denne uforutsigbare siden ved Trump som jeg vil generelt oppfatte som et problem i utenrikspolitikken. Men i sånne spesifikke forhandlinger, kan det være at han med sin tøffe retorikk og labile opptreden kan oppnå ting som andre mer stabile ledere ikke har oppnådd. Vi skal la den tvilen komme ham til gode, sier Melby.

- Bane vei for en Nobels fredspris?

Hvis Trump mot formodning skulle få til en avtale som tilsier at Nord-Korea tillater internasjonale inspeksjoner og fjerner sine kjernefysiske våpen, vil det ifølge Melby være en prestasjon som fortjener en Nobels fredspris.

- Skulle han klare å få til dette med fjerning av kjernefysiske våpen i Nord-Korea, så er det en enorm fjær hatten. Det vil være en avtale som fort burde bane vei for en Nobels fredspris til Trump. Det hadde vært en artig problemstilling, sier Melby.

- Jeg forventer ikke noe banebrytende i første omgang, men med Trump vet man aldri, legger han til.

- Men dette kan skjære seg helt. Man kan ikke utelukke at det blir en situasjon som er enda tøffere enn det har vært.

Videre påpeker Melby at Trump starter helt i feil ende av hva som er vanlig i denne typen internasjonale og bilaterale forhandlingsprosesser.

- Det er en forhandlingsprosess som starter i feil ende. Det starter med toppmøte, og så er det forhandlingsdelegasjoner som tar det videre. Det normale er at man går andre vei, at statsledere kommer på banen når man skal sluttføre en prosess, sier han.

Optimistisk

Under en senatshøring forrige uke sa Mike Pompeo at konflikten med Nord-Korea ville bli en av de viktigste tingene for ham å ta tak i som ny utenriksminister. Han ga også uttrykk for optimisme med tanke på utfallet av et eventuelt toppmøte mellom Trump og den nordkoreanske lederen.

En uke etter Pompeos angivelige reise til Nord-Korea bekreftet amerikanske tjenestemenn at Kim skal være villig til å forhandle om atomnedrustning.

Den nordkoreanske regjeringen har ikke bekreftet at Pompeo besøkte Nord-Korea. Forrige gang en amerikansk utenriksminister møtte en nordkoreansk leder, var da Madeleine Albright hadde samtaler med Kim Jong-uns far Kim Jong-il i år 2000.

Koreansk toppmøte

Hvis det planlagte møtet mellom Trump og Kim gjennomføres, vil det være historisk. Det har aldri tidligere vært noe toppmøte mellom en amerikansk president og en nordkoreansk diktator.

Landene vurderer fem alternative møtesteder, ifølge Trump.

Før han og Kim eventuelt treffes, skal det holdes toppmøte mellom Kim og Sør-Koreas president Moon Jae-in 27. april. Her vil muligheten for en fredsavtale mellom de to koreanske landene trolig bli diskutert.

Formelt sett er Nord- og Sør-Korea fortsatt i krig, siden det aldri ble inngått noen fredsavtale etter Koreakrigen på 1950-tallet.

Donald Trump sier de to landene diskuterer en slutt på krigen «med hans velsignelse».

