Kvinne skjøt ansatte i YouTubes hovedkvarter

En kvinnelig skytter skal ha stått bak skytingen i San Bruno i California.

NEW YORK (Nettavisen): YouTubes hovedkvarter i San Bruno i California ble tirsdag åsted for en skyting. De første meldingene dukket opp i sosiale medier før klokken 13 lokal tid, altså klokken 22 norsk tid.

- Vi satt i et møte og så hørte vi folk løpe fordi gulvet ristet. Trodde først at det var jordskjelv, skriver YouTube-produsent Todd Sherman via Twitter.

- Etter at vi gikk ut av rommet, men fremdeles ikke visste hva som foregikk, så vi flere mennesker løpe. Det virket alvorlig og ikke som noen øvelse. Jeg kikket ned og kunne se blod dryppe på gulvene og i trappene, la han til.

Sharman opplyste deretter at han er trygg og på vei hjem.

En annen ansatt, Vadim Lavrusik, tvitret at han hørte skudd og så at folk løp mens han satt ved kontorpulten sin. Han barrikaderte seg inne på et rom sammen med andre medarbeidere, men er nå evakuert og trygg.

Fire personer fraktet til sykehus i ambulanse.

- 12.46 fikk San Bruno-politiet flere 911-telefoner angående skyting. Vi ankom stedet 12.48 og begynte umiddelbart å lete etter en skytter eller skyttere. Det er fire ofre som er fraktet bort med skuddskader og én person som er død etter et selvpåført skudd, en kvinne. Vi tror foreløpig at dette er gjerningspersonen, sier politisjef Ed Barberini.

Etterforskningen kompliseres av at det jobber enormt mange mennesker ved YouTubes hovedkvarter. Ifølge den lokale TV-kanalen KGO er det snakk om 1700 personer.

Ambulanser og politi er på stedet.

I looked down and saw blood drips on the floor and stairs. Peaked around for threats and then we headed downstairs and out the front. — Todd Sherman (@tdd) April 3, 2018

YouTube kjøpte kontorparken på 51.000 kvadratmeter i San Bruno for 215 millioner dollar i januar 2016, ifølge Mercury News. San Bruno er en forstad til San Francisco.

- Vi etterforsker fremdeles. Det er mye vi ennå ikke vet, sier politisjef Barberini.

Snapchats show police responding to San Bruno incident reportedly a shooting at YouTube HQ, per KRON4 pic.twitter.com/YfwtOgqqKs — Dan Milano 🤨 (@DanMilanoHere) April 3, 2018

We are responding to an active shooter. Please stay away from Cherry Ave & Bay Hill Drive. — San Bruno Police (@SanBrunoPolice) April 3, 2018

there's an active shooter at YouTube in San Bruno. from a whatsapp group I'm in. pic.twitter.com/N2wh1fYWih — Ethar El-Katatney (@etharkamal) April 3, 2018

Active shooter at YouTube san bruno pic.twitter.com/Wz79VIjuCP — Ollie G (@odigenous) April 3, 2018

