- «The Simpsons» kutter karakteren Apu fra showet

«The Simpsons»-skaperne gjør drastiske endringer med en folkekjær karakter etter nesten 30 år på TV-skjermen. Det hevder produsent Adi Shankar.

Karakteren Apu Nahasapeemapetilon er for alle «The Simpsons»-gjengere et kjært syn som butikkeieren i lokalbutikken Kwik-E-Mart.

Nå vil rapportene ha det til at den indiske tegneseriefiguren er vraket fra TV-serien, som i desember fyller 29 år.

Bakgrunnen for vrakingen skal være klager på den rase-stereotypiske framstillingen av karakteren, spesielt etter en dokumentarfilm kalt «The Problem with Apu» fra 2017.

- Vil unngå kontroverser

Filmen, som er laget av komiker og filmskaper Hari Kondabolu, fokuserte på hvordan «The Simpsons» skal ha skapt stereotyper av det sydasiatiske samfunnet via karakteren.

I et intervju røper produsent Adi Shankar informasjonen han skal ha fått bekreftet fra «flere hold».

- De skal droppe karakteren Apu fra showet, sier han til IndieWire, ifølge Daily Mail, og fortsetter:

-De skal ikke gjøre noen stor greie ut av det, eller noe sånt, men de skal droppe han for å unngå noe som helst kontroverser.

- TV-serie om feighet

Han har selv jobbet med et manus for å redde karakteren, ved å oppdatere Apu for et moderne publikum, og frykter nå at vrakingen kan gjøre saken verre.

- Hvis du har en TV-serie om kulturelle kommentarer, og du er for redd til å kommentere kultur, spesielt når det er en komponent du har vært med på å skape, da er du blitt en TV-serie om feighet, sier han.

Et av hovedproblemene skal ligge i det faktum at Apu er stemmelagt av Hank Azaria, en hvit skuespiller, som selv har innrømmet han fikk inspirasjonene fra Peter Sellers rolle som en inder i 1968-komedien «The Party».

Serien har selv prøvd å adressere problemet i en episode tidligere i år, men kritikken skal ikke ha avtatt av den grunn.

På «The Late Show with Stephen Colbert» sist tirsdag, sa Azaria at han «ikke hadde noen problemer» med å tre til side så noen andre kunne ta over rollen.

