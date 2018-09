- Trump foreslo å bygge en mur gjennom Sahara

Trump skal ha fremmet oppsiktsvekkende forslag om hvordan man kan håndtere flyktningstrømmen fra Nord-Afrika til Europa.

USAs president Donald Trump skal ha foreslått overfor den spanske utenriksministeren Josep Borrell å bygge en mur gjennom Sahara for å takle flyktningkrisen i Europa.

Forslaget skal ha blitt fremmet under et møte mellom Trump og Borrell og det spanske kongeparet i Det hvite hus i juni. Den spanske utenriksministeren avslørte Trumps oppsiktsvekkende råd under en lunsj i Madrid denne uken, ifølge spanske medier, skriver The Washington Post.

- Dette er litt overraskende. Jeg trodde byggmester Bob hadde problemer nok med å bygge sin egen mur, sier Afrika-ekspert og seniorforsker ved NUPI, Morten Bøås, til Nettavisen.

- Men fra spøk til alvor. Dette er et helt urealistisk forslag. Hvis du skulle ha bygget en mur her, så måtte man ha bygget en gedigen mur helt til Egypt gjennom en hel haug av land som så klart ikke ville gått med på noe sånt. Det er noe som heter suverent territorium, sier han.

Bekrefter

Det spanske utenriksdepartementet har bekreftet overfor både BBC og The Guardian at utenriksministeren kom med uttalelsen.

- Vi kan bekrefte at det var det ministeren sa, men vi vil ikke gi noen ytterligere kommentar om ministerens uttalelse, sier en talsperson for departementet til avisen.

Til Nettavisen sier det spanske utenriksdepartementet følgende:

- Vi anbefaler deg å sjekke ut lenken (YouTube-video red.anm.) nedenfor for å høre ordene til vår utenriksminister. Dette er de eksakte ordene. Vi har ingen ytterligere kommentar, skriver en talsperson i en e-post til Nettavisen.

The Washington Post har bedt Det hvite hus om å kommentere påstanden, men avisen har så langt ikke fått noe svar.

Trump skal ha brydd seg fint lite om innvendingene til spanske diplomater, som påpekte at Sahara strekker seg over 4800 kilometer, ifølge The Guardian.

- Sahara-grensen kan ikke være lengre enn vår grense til Mexico, skal han ha sagt, ifølge avisen som blant annet siterer spanske medier.

Trumps største valgkampløfte under presidentvalget i 2016 var å bygge en mur langs grensen til Mexico. Grensen mellom USA og Mexico er om lag 3200 kilometer lang.

Strekker seg gjennom elleve land

Det vil imidlertid være svært utfordrende for spanske myndigheter å iverksette en lignende plan i Sahara. Det eneste spanske territoriet i Nord-Afrika er enklavene Ceuta og Melilla.

Det innebærer at Spania i så fall måtte ha bygget muren gjennom en rekke andre nasjoner. Sahara-ørkenen strekker seg nemlig gjennom elleve land.

- Det er en umulighet å bygge noe sånt, selv om Europa skulle klare å legge så mye penger på bordet at de aktuelle landene hadde godtatt det. Det er praktisk umulig å bygge en så gedigen mur. Hvis Europa hadde klart å stable sammen nok penger til å få disse landene til å godta det, så må de også ha penger til å bygge selve muren, til vedlikehold og bevoktning, sier Bøås.

- Hva sier et slikt angivelig forslag om Trumps kunnskapsnivå om denne regionen, Bøås?

- Hvis han har sagt det og ment det i stor skala, så tyder det på at han ikke vet så mye om Sahel. Men det gjelder alle hans forgjengere som har sittet i presidentstolen. Dette er et område som ingen av presidentene har vist noe interesse for utover å ha militærbaser der, sier Bøås.

Sahel er overgangssonen mellom Sahara i nord og det sundanesiske savannebeltet i sør.

Spanias utenriksminister Josep Borrell.

Spania er det landet i Europa som merker flyktningstrømmen fra Nord-Afrika aller mest. Hittil i år har 33.600 flyktninger ankommet Spania via sjøveien over Middelhavet, ifølge tall fra Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

1723 mennesker døde i forsøket.

Antall flyktninger som ankommer Spania via sjøveien, har økt tre ganger så mye sammenlignet med samme periode i fjor. Det betyr at Spania har rykket foran både Hellas og Italia som flyktningenes hoveddestinasjon når de krysse Middelhavet.

- Det er ikke massemigrasjon

Den spanske venstreorienterte regjeringen, som ledes av statsminister Pedro Sánchez som kom til makten i juni, har hatt en mer forsonende holdning til flyktninger enn mange andre europeiske land.

Utenriksminister Borrell, som var president i Europaparlamentet fra 2004 til 2007, har vært kritisk til antiinnvandringsstemningen som har rådet i Europa.

- Alle i Europa blir rammet av dette viruset – frykten for migrasjon, sa han til The Washington Post på forsommeren.

- Dette er ikke tilfellet for Spania, sa han.

- Vi snakker om 20.000 flyktninger så langt i år til et land med mer enn 40 millioner innbyggere. Det er ikke massemigrasjon, sa han i et annet intervju tidligere i år.

Les også: I denne ørkenen dør tusener på vei mot havet

Borrell gikk imidlertid langt i å bekrefte denne uken at migrasjon er det viktigste spørsmålet Europa nå står overfor.

- Europeiske samfunn er ikke strukturert til å ta imot mer enn en viss prosentandel av migranter, spesielt hvis de er muslimer, sa han ifølge den spanske avisen El Pais.

Mest sett siste uken