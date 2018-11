- Verdien på våpeneksportlisensene er 55 ganger høyere enn nødhjelpen

EU og europeiske land har godkjent våpeneksportlisenser til Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater til en verdi av 734 milliarder norske kroner i 2015 og 2016.

Den saudiarabisk-ledede koalisjonen har bombet Jemen sønder og sammen i over tre år, til store protester fra europeiske land. Likevel har EU og europeiske land godkjent våpeneksportlisenser til Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater til en verdi av 86,7 milliarder dollar i 2015 og 2016, ifølge tall innhentet av det London-baserte nettstedet Middle East Eye.

Det tilsvarer 734 milliarder norske kroner i dagens kurs. Beløpet er 55 ganger høyere enn den samlede nødhjelpen EU og europeiske land har donert til FNs humanitære respons til Jemen, skriver Middle East Eye.

Ifølge nettstedet har EU og europeiske land bidratt med 1,56 milliarder dollar til FNs humanitære respons til Jemen de siste tre årene, noe som tilsvarer 13,2 milliarder kroner.

Titusener av mennesker drept

Titusener av mennesker har blitt drept i konflikten, og mange millioner jemenitter står i fare for å sulte i hjel som følge av hungersnød forårsaket av konflikten.

En rekke europeiske land har antydet at de vil stanse eller begrense våpensalget til Saudi-Arabia. Drapet på journalisten Jamal Khashoggi forrige måned fornyet den vestlige kritikken mot landet.

Så langt er det bare Tyskland som har midlertidig opphevet salget av våpen til Saudi-Arabia.

Norge forbyr våpeneksport til Saudi-Arabia, men eksporterte forsvarsmateriell, såkalt B-materiell, til Saudi-Arabia i 2017 til en verdi av 41 millioner kroner. Norge er ikke kjent med at norsk forsvarsmateriell er benyttet i Jemen.

Norge fornyer ikke lisenser

Forrige uke besluttet regjeringen at de ikke vil gi nye eksportlisenser av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia.

- Vi har besluttet at det i den nåværende situasjonen ikke skal gis nye lisenser for eksport av forsvarsmateriell eller flerbruksvarer til militær bruk til Saudi-Arabia. Vi stanset behandlingen av nye søknader for noe tid siden i påvente av denne beslutningen. Norge har aldri åpnet for eksport av våpen og ammunisjon til Saudi-Arabia, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en uttalelse.

Det er den siste tids utvikling i Saudi-Arabia og regionen og den uoversiktlige situasjonen i Jemen som legges til grunn for beslutningen.

Norge har bidratt med om lag 305 millioner kroner til nødhjelp i Jemen i 2018.

Fakta: Fakta om konflikten i Jemen

* Republikk på Den arabiske halvøy med anslagsvis 29 millioner innbyggere. * En regional koalisjon ledet av Saudi-Arabia gikk i mars 2015 til krig mot den lokale Houthi-bevegelsen som hadde tatt kontroll over Jemens hovedstad Sana i september 2014. * De forente arabiske emirater deltar i koalisjonen og har soldater på bakken i det sørlige Jemen. Det samme har Sudan, og franske spesialstyrker er også til stede. * Saudi-Arabia oppgir å ha gjennomført tusenvis av flyangrep i Jemen. Alle parter i konflikten anklages av menneskerettighetsorganisasjoner for krigsforbrytelser. * Iran støtter houthienes opprør. FN-granskere konkluderte i 2017 imidlertid med at det ikke forelå beviser for store våpenleveranser fra Iran. * Over 10.000 mennesker er drept i krigen siden 2015, ifølge Verdens helseorganisasjon. Over 50.000 er såret, og sivile utgjør flertallet av ofrene. * Over 3 millioner mennesker er drevet på flukt siden konflikten brøt ut. * FN og hjelpeorganisasjoner frykter en massiv sultkatastrofe i Jemen, der 14 millioner mennesker nå har akutt behov for matvarehjelp. * Landet er de siste to årene også rammet av en koleraepidemi, som har kostet flere tusen mennesker livet. * Tirsdag 30. oktober tok USAs utenriksminister Mike Pompeo til orde for våpenhvile i Jemen. Senere samme dag sa USAs forsvarsminister Jim Mattis at fredssamtaler skal finne sted i Sverige i november. FN og Sverige bekreftet dagen etter det skal holdes fredssamtaler. Tid og dato er så langt ikke kjent.

