Norsk-svenske Ebba Busch Thor (31) får mye av æren for Kristdemokraternas suksess. Valgdagsmåling viser et løft på 2,8 prosentpoeng.

Tre ganger brøt jubelen ut på Kristdemokraternas valgvake, først etter TV4s valgdagsmåling, så etter SVTs måling og deretter etter mandatfordelingen som viser at den borgerlige alliansen får et overtak.

Deltakerne på partiets valgvake i Stockholm ropte «Ebba» i kor, melder det svenske nyhetsbyrået TT. Partiets leder er norsk-svenske Ebba Busch Thor.

Klokka 22: Rødgrønt overtak

- Jeg ble veldig glad, for dette viser at vi trolig gjør et bedre valg enn forrige gang, sier Kristdemokraternas partisekretær Acko Ankarberg Johansson om valgdagsmålingene ifølge TT.

- Vi kommer til å stemme bort Stefan Löfven og vi kommer til å stemme for Ulf Kristersson som statsminister, sa Acko Ankarberg Johansson videre ifølge TT.

Kristdemokraternas oppslutning i SVTs valgdagsmåling viste 7,4 prosent. Ved forrige valg oppnådde de 4,6 prosent. Det vil altså være et byks på 2,8 prosentpoeng.

Klokka 22: 40,6 prosent til de rødgrønne

Med over halvparten av stemmene telt opp, har de rødgrønne tatt ledelsen i riksdagsvalget. Sverigedemokraterna ser ut til å bli tredje største parti, melder NTB klokka 22.21.

Like over klokken 22 - med nærmere 4.000 av de 6.000 valgdistriktene klare - viste tallene at de tre rødgrønne partiene har en oppslutning på 40,6 prosent. Men det er fortsatt tilnærmet dødt løp mellom blokkene – de fire borgerlige partiene i Alliansen får 39,9 prosent.

Åkessons drømmeregjering

I et intervju med Nettavisen 30. august pekte Sverigedemokraternas leder Jimmie Åkesson på at Kristdemokraterna inngår i hans drømmeregjering. Han mener en naturlig konstellasjon på høyresiden i svensk politikk vil være hans parti, Kristdemokraterna og Moderaterna.

Kristdemokraternas partileder Ebba Busch Thor delte ut valgsedler på Kungsholmens västra gymnasium søndag.

- Det har jeg sagt nå i tre år at det er en rimelig konstellasjon for å bygge et regjeringskonstellasjon, sa Åkesson.

Han sa videre at han er overbevist om at Sverigedemokraterna før eller senere havner i regjering:

- Det viktigste nå er innflytelse over regjeringens politikk og få styrt landet i riktig retning. Det er klart, når vi har hatt den rollen en stund, så ønsker vi å sitte i regjering, men det er ikke det viktigste akkurat nå, sa Åkesson i intervjuet.

Har ikke svart på invitasjonen

Åkessons utstrakte hånd til norsk-svenske Ebba Busch er foreløpig ikke besvart. I et intervju med SVT om hvem hun vil velge av Socialdemokraternas leder Stefan Löfven og SD-leder Jimmie Åkesson svarte hun slik:

- Da velger jeg Stefan Löfven, om vi skal snakke politikk og forhandle politikk, meldte Expressen søndag.

Uttalelsen ble formidlet på Twitter av Kristedemokraternas partisekretær Acko Ankarberg.

