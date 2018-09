– Ber Trump beordre FBI-gransking av Kavanaugh-saken

Senatets justiskomité ber Det hvite hus om å gi FBI ordre om å etterforske overgrepsanklagene mot Brett Kavanaugh.

Komiteen vedtok fredag med elleve mot ti stemmer å godkjenne nominasjonen av Brett Kavanaugh som kandidat til det ledige setet i USAs høyesterett.

Dermed går saken videre til Senatet som i plenum skal stemme over om Kavanaugh skal godkjennes som ny høyesterettsdommer eller ikke. Denne avstemningen skal etter planen skje førstkommende tirsdag. Men fredag ba flere av medlemmene i justiskomiteen om at avstemningen utsettes en uke slik at overgrepsanklagene mot Kavanaugh kan granskes nærmere.

Justiskomiteen har nå bedt Det hvite hus om å gi FBI ordre om å starte etterforskning av anklagene.

President Donald Trump sa tidligere fredag at det måtte være opp til Senatet selv å avgjøre om avstemningen skal utsettes eller ikke.

