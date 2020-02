– Bombeangrep mot politisk møte i Etiopia

Seks personer er pågrepet etter et bombeangrep mot et arrangement for statsminister Abiy Ahmeds støttespillere i Etiopia, ifølge en politikilde.

– Bombeangrepet såret 29 personer, hvorav 28 har fått behandling og er sendt hjem, sier politisjef Arasa Merdasa i Oromia-regionen til Etiopias statsdrevne nyhetsbyrå. Hendelsen skjedde søndag i småbyen Ambo, rundt ti mil vest for hovedstaden Addis Abeba. – Politiet har pågrepet seks personer som er mistenkt for angrepet, sier Arasa, som legger til at en utbrytergruppe fra et opposisjonsparti antas å stå bak. Fredsprisvinner Abiy var ikke til stede under folkemøtet. Etiopias valgkommisjon har bestemt at det skal holdes valg i landet 29. august. Opposisjonspartier og sivilsamfunnsorganisasjoner har stilt spørsmål ved om valget vil kunne avholdes på fredelig og troverdig vis. Abiy ble statsminister i 2018 etter flere år med demonstrasjoner mot regjeringen. Etiopia herjes fortsatt av vold mellom folkegrupper, men Abiy håper en valgseier vil sikre ham mandat til å sette ambisiøse økonomiske og politiske reformer ut i livet. (©NTB)