Kraftig brann på kjøpesenter i New York

Minst 17 personer er skadd i en voldsom brann i parkeringshuset på et kjøpesenter i New York, melder amerikanske medier.

Brannen brøt ut mandag morgen i tredje etasje i parkeringshuset på kjøpesenteret King's Plaza i bydelen Brooklyn. En rekke biler tok fyr, og brannen spredte seg raskt til fjerde etasje, skriver avisa The New York Post.

Bilder i sosiale medier viser tykk, svart røyk som velter opp fra kjøpesenteret.

Over 200 brannfolk deltok i slokningsarbeidet, og minst 15 av dem har fått alvorlige røykskader. Også to sivile er sendt til sykehus med alvorlige røykskader. Situasjonen er imidlertid ikke livstruende for noen av dem.

Årsaken til brannen er foreløpig ikke kjent, men ifølge de første meldingene skal det ha blitt hørt en eksplosjon på stedet. Dette er imidlertid ikke bekreftet. Det er heller ikke kjent hvor mange biler som ble flammenes rov.

Brannen startet før senteret hadde åpnet for dagen.

