– Facebook svikter traumatiserte moderatorer

Facebook står overfor et potensielt massesøksmål i USA for angivelig å ha unnlatt å beskytte moderatorer som i sin jobb har måtte se traumatiserende materiale.

Amerikanske Selena Scola har saksøkt Facebook etter at hun fikk diagnosen posttraumatisk stressyndrom etter å ha jobbet som moderator i Facebook i 2017.

Via sin advokat sier hun at hun og hennes kollegaer daglig ble «bombardert med tusenvis av videoer, bilder og strømming av hendelser som seksuelt misbruk av barn, voldtekt, tortur, bestialiteter, halshogginger, selvmord og andre former for drap».

– Facebook ignorerer sin plikt til å skape en sikker arbeidsplass. I stedet skaper Facebook en svingdør for ansatte som blir ugjenkallelig traumatiserte av det de har vært vitne til på jobb, sier Korey Nelson, en av Selena Scolas advokater.

Scolas søksmål mot Facebook ble levert til en domstol i California rett før helgen.

– Vår klient ber Facebook om å opprette et medisinsk fond for moderatorer som skal kunne finansiere undersøkelser og sikre hjelp og bistand til moderatorer som har fått posttraumatisk stressyndrom, sier en av hennes andre advokater, Steve Williams.

Advokatfirmaet Burns Charest, som har levert søksmålet, sier det vil prøve å få til et massesøksmål mot Facebook.

Facebook selv sier at selskapet evaluerer anklagene og at det tar sine ansattes ve og vel svært alvorlig. I en kommentar tirsdag sier selskapet at det blant annet tilbyr psykologbistand til sine ansatte.

– Facebooks ansatte mottar dette internt, og vi krever at selskaper som vi er partnere med for å gå gjennom innhold, tilbyr ressurser og psykologhjelp, skriver Peter Münster, nordisk kommunikasjonssjef, til nyhetsbyrået Ritzau.

(©NTB)

