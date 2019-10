– Færre farlige islamister i Tyskland

Antallet potensielt farlige islamister i Tyskland har gått betydelig ned, ifølge myndighetene i landet.

Tysk sikkerhetstjeneste hadde i september 688 potensielt farlige islamister på sin radar, mot 748 i mars i år, ifølge det tyske innenriksdepartementet.

Av de 688 er det 108 som har returnert fra konfliktsoner i Syria og Irak, går det fram av en orientering til Forbundsdagen.

De som havner i kategorien potensielt farlig, antas å være i stand til å gjennomføre alvorlige voldshandlinger, i verste fall terroraksjoner.

Fremmedkrigere

Hvor mange tyske statsborgere som har kjempet for den ytterliggående islamistgruppen IS, er ikke kjent, ei heller om noen av dem har rømt fra fangeleirer nordøst i Syria etter at Tyrkia innledet sin militæroffensiv mot området.

Den tyske sikkerhetstjenesten Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) konkluderer i sin siste årsrapport med at det ved utgangen av fjoråret var 26.560 islamister i Tyskland, en svak økning fra året før.

Det var ingen islamistisk motiverte terrorangrep i Tyskland i fjor, men BfV understreker at en rekke planlagte angrep ble avslørt og stanset.

Høyreekstremister

Ifølge BfV var det ved årsskiftet 24.100 høyreekstremister i Tyskland, det høyeste antallet i moderne tid. Over halvparten av dem, 12.700, blir ansett for å være potensielt voldelige.

BfVs leder Thomas Haldenwang ba denne uka om utvidet mandat og mer ressurser for å kunne overvåke de høyreekstreme miljøene, og han vil også pålegge internettselskap å overvåke og melde fra om hatefulle ytringer.

