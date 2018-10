– Merkels beslutning er et hardt slag for Europa

Vissheten om at Angela Merkels epoke går mot slutten i Tyskland, kan utløse handlingslammelse i EU, advarer eksperter.

Merkel har varslet begynnelsen på slutten av sin politiske karriere samtidig som EU står overfor en rekke utfordrende saker.

Men flere analytikere og EU-kilder mener det kan bli vanskelig å bli enig når alle vet at Merkel er på vei ut av rollen som leder for et av EUs desidert viktigste land.

– Det er en risiko for lammelse på det europeiske nivået, sier Julian Rappolt fra tankesmia European Policy Center til nyhetsbyrået AFP.

Merkel varslet mandag at hun går av som leder for det konservative kristendemokratiske partiet CDU i desember. Hun ønsker ikke å bli sittende som statsminister lenger enn til 2021, og hun har ikke ønske om noen toppjobb i EU når hun gir seg i tysk politikk.

– Det er et hardt slag for Europa, sier Sebastian Maillard, som leder tankesmia Institut Jacques Delors i Paris.

(©NTB)

