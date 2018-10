– Minst 130 såret i nye Gaza-demonstrasjoner

Minst 130 personer ble såret i fredagens demonstrasjoner på Gazastripen langs grensen mot Israel, ifølge tall fra palestinske helsemyndigheter.

Minst 77 av de 130 var blitt påført skuddskader, ifølge helsemyndighetene i Gaza by.

Den israelske hæren (IDF) oppgir at rundt 10.000 palestinere hadde samlet seg ved flere steder på Gazastripens side av grensen fredag. Hæren opplyser at den skjøt mot en gruppe palestinere som sendte brennende ballonger over grensen.

Størsteparten av demonstrantene holdt seg unna grensegjerdet, men noen var nær gjerdet, satte fyr på bildekk, og kastet eksplosiver og håndgranater mot soldatene, opplyser en talsmann for IDF til AFP.

Ved tre tilfeller klarte palestinere å klatre over gjerdet og ta seg inn i Israel før tok seg tilbake til Gazastripen.

Palestinere har demonstrert på Gazastripens regelmessig siden mars i år, med krav om at Israel må heve blokaden av Gazastripen.

Israel anklager Hamas, som kontrollerer Gazastripen, for å bruke demonstrasjonene som dekke for å utføre angrep mot israelske soldater og sivilsamfunn på israelsk side av grensen.

Onsdag skjøt palestinere to raketter mot Israel. Et bolighus ble truffet i byen Beersheba. Israel svarte med luftangrep mot 20 mål på Gazastripen.

En delegasjon fra Egypt dro torsdag mellom Gazastripen og Israel i et forsøk på å få på plass en våpenhvile. En egyptisk tjenestemann sier delegasjonen oppfordret Hamas-leder Ismail Haniyeh til å roe ned demonstrantene.

