– Mulig toppmøte mellom Trump og Putin i november

Det kan bli et nytt toppmøte mellom USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin 11. november, antyder det russiske utenriksdepartementet.

11. november samles en rekke stats- og regjeringssjefer i Paris for å markere 100-årsdagen for slutten på første verdenskrig.

Det skal være en rekke arrangementer i forbindelse med markeringen, og dersom Trump og Putin deltar på noen av de samme arrangementene, så er det mulighet for at det kan bli et nytt toppmøte mellom de to, sier kilder i det russiske utenriksdepartementet ifølge nyhetsbyrået RIA.

Russland er åpen for dialog og vil være klar til å vurdere tid og sted for et mulig toppmøte dersom Washington er interessert, heter det fra russisk UD.

Putin og Trump møttes sist til toppmøte i Helsingfors i juli i år.

(©NTB)

Mest sett siste uken