– Mursis sønn død av hjerteinfarkt

Sønnen til den egyptiske ekspresidenten Mohamed Mursi, som døde i fangenskap i sommer, døde selv onsdag av hjerteinfarkt mens han kjørte bil, ifølge familien.

Abdullah Mursi (24) var ekspresidentens yngste sønn. Han ble umiddelbart fraktet til et sykehus i nærheten av Kairo, ifølge familiens advokat.

Abdullah ble pågrepet i oktober i fjor, mistenkt for å ha spredt falske nyheter. Han ble senere løslatt mot kausjon.

Ekspresident Mursi døde brått under et rettsmøte 17. juni, nesten seks år etter at han ble styrtet i et militærkupp og fengslet. Egyptiske myndigheter har opplyst at han døde av hjerteinfarkt. FN og menneskerettighetsgrupper har tatt til orde for en etterforskning av dødsfallet.

I kjølvannet av farens plutselige dødsfall kritiserte Abdullah egyptiske myndigheter i sosiale medier.

– De drepte ham. Måtte Gud drepe dem, skrev han.

Han hevdet også at myndighetene nektet å la ekspresidenten bli gravlagt på familiens gravsted. 67-åringen ble gravlagt i Kairo noen timer etter at han falt om i retten, med kun noen få familiemedlemmer til stede.

Mohamed Mursi ble valgt til Egypts president i 2012 – året etter folkeopprøret mot den autoritære lederen Hosni Mubarak.

