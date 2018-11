– Over 50 IS-medlemmer drept i kamper i Irak den siste måneden

Det amerikanske forsvaret sier at de, sammen med irakiske styrker, har drept over 50 IS-medlemmer i Nord-Irak den siste måneden.

Hovedkommandoen U.S. Central Command sier søndag at fem IS-ledere og over 30 andre medlemmer av ekstremistgruppen ble drept under kamper i Salahuddin-provinsen 30. oktober. IS-lederne som ble drept, skal ha vært ansvarlige for å koordinere angrep nord og vest i Irak.

Dagen etter skal rundt 20 andre IS-medlemmer ha blitt drept i kamper i Makhmour-fjellene.

Irak erklærte seier over IS i fjor sommer, men gruppen har fortsatt å gjennomføre mindre angrep rundt om i landet.

