– Russland vil svare hvis USA utplasserer nye raketter i Europa

Russland kan utplassere raketter i allierte land hvis USA utplasserer lignende våpen i Europa, sier en sentral russisk parlamentariker.

Konstantin Kosatsjev, som leder utenrikskomiteen i Føderasjonsrådet, den russiske nasjonalforsamlingens overhus, henviser til USAs beslutning om trekke seg fra nedrustningsavtalen INF. Han mener den kan åpne for at mellomdistanseraketter som tidligere var forbudt, utplasseres i Europa.

Han advarer om at hvis en slik utplassering skjer, vil Russland peke ut de amerikanske rakettene som mål for sine egne våpen. Han legger til at Russland også kan komme til å utplassere egne raketter i allierte land, «hvis nødvendig».

Kosatsjev påpeker imidlertid at dette er hypotetisk, og at Russland fortsatt håper å redde INF-avtalen.

– Vi jobber aktivt med dem som er forberedt på å arbeide med Russland for å øke presset mot USA for å beholde avtalen, sier han.

USA mener Russland bryter INF-avtalen ved å utvikle våpensystemer som i praksis er i strid med den. President Donald Trump kunngjorde i høst at landet vil trekke seg fra nedrustningsavtalen.

INF-avtalen ble undertegnet av president Ronald Reagan og Sovjetunionens leder Mikhail Gorbatsjov i 1987, og forbyr USA og Russland å eie, produsere eller teste landbaserte ballistiske missiler eller krysserraketter med en rekkevidde på mellom 500 og 5.500 kilometer.

Slike våpen blir vurdert som spesielt destabiliserende og farlige siden de bare bruker få minutter på å nå fram til sine mål, og dermed gir politiske ledere svært kort tid til å ta beslutninger. Det øker blant annet faren for at atomkrig kan utløses ved et feilaktig angrepsvarsel.

