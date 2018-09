– Store sivile tap etter flere luftangrep i Afghanistan

Minst 25 sivile skal være drept to ulike amerikanske luftangrep i Afghanistan. FN gransker meldinger om at ni av de drepte tilhørte samme familie.

Ifølge lokale myndigheter var det bolighus i provinsene Kapisa og Maidan Wardak som ble truffet.

Minst tolv sivile ble drept da et bolighus i Maidan Wardak feilaktig ble utpekt som mål for et amerikansk luftangrep mandag kveld, opplyser to medlemmer av det lokale landsbyrådet tirsdag.

I det samme angrepet ble det opprinnelige målet, et fengsel drevet av Taliban, også bombet, ifølge de to rådsmedlemmene.

Omtrent samtidig ble et bolighus i Kapisa truffet i et amerikansk luftangrep. Her skal minst 13 sivile ha blitt drept, deriblant mange kvinner og barn.

FN gransker nå det som opplyses å være troverdige meldinger om at ni av de drepte i dette angrepet tilhørte samme familie.

Det amerikanske militæret bekrefter i en uttalelse at de har gjennomført angrep mot mål i de to provinsene, men det avviser at sivile ble rammet.

