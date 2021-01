1 million vaksinert i Israel

Israel har vaksinert over 1 million innbyggere mot koronaviruset, men om en drøy uke blir det en pause i vaksineprogrammet for å unngå vaksinemangel.

Statsminister Benjamin Netanyahu fulgte vaksineringen av israeler nummer en million fredag, i den arabiske byen Umm al-Fahm. Det var et «svært oppløftende» øyeblikk, sa Netanyahu.

Arabere utgjør 20 prosent av Israels befolkning, og Netanyahu sier det er viktig at den arabiske befolkningen omfavner vaksinasjonsprogrammet.

Israel har omkring 8,7 millioner innbyggere. Fra 10. januar blir imidlertid vaksineringen satt på pause. Det er for å sikre at landet ikke får mangel på vaksiner, og sikert at alle får dose nummer to som planlagt.

