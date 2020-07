10 prosent av koronasmittede i verden er helsearbeidere

I Texas har hæren sendt legeteam til flere sykehus for å avlaste utslitte leger og sykepleiere. Her snakker Joseph Varon (i midten), som er direktør ved United Memorial Medical Center i Houston, med lege og major Gadiel Alvarado til høyre, mens major Katie Bessler sjekker mobilen. Foto: David J. Phillip / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Over 1,3 millioner helsearbeidere over hele verden er smittet av koronaviruset, opplyser Verdens helseorganisasjon WHO.

Leger og sykepleiere setter ikke bare eget liv og helse på spill i kampen mot viruset, men ender ofte også utmattet både fysisk og psykisk etter måneder i strekk med ekstremt stressende arbeid, sier WHO-direktør Tedros Ghebreyesus. – Vi har alle en enorm gjeld til helsearbeiderne, sa Tedros på en pressekonferanse i Genève fredag. Ifølge Worldometer er nå 14,4 millioner mennesker smittet av koronaviruset over hele verden, mens nesten 605.000 har dødd. (©NTB)

