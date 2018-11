100 år siden første verdenskrig ble avsluttet

Nå kommer Jens Stoltenberg og NATO med kraftig advarsel til Europa.

11. november 1918, passelig nok klokken 11 om formiddagen, undertegnet Tyskland avtalen om våpenhvile som sørget for at den første verdenskrig, også kjent som «den store krigen», ble avsluttet.

Krigen, som ble utløst av de berømte «skuddene i Sarajevo» - attentatet på erkehertugen Franz Ferdinand av Østerrike-Ungarn i 1914 - endte opp som en av de mest omfattende konflikter i historien, og var den første som involverte alle verdens stormakter.

Se video om første verdenskrig i vinduet øverst!

Krigen estimeres å ha tatt livet av mellom 15 og 19 millioner mennesker: Mellom ni og elleve millioner stridende, og omtrent åtte millioner sivile. Omkring seks millioner av de sivile omkom som følge av krigsrelatert sult og sykdommer.

ADVARER: NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg advarer EU mot å bygge opp militære styrker uten innblanding fra USA.

- Markerer viktigheten av samarbeid

Søndag er det altså 100 år siden krigen endte, og over hele verden markeres jubileet for fredsavtalen.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg mener første og annen verdenskrig viser hvor viktig det er at Europa og USA står sammen.

- Det vi markerer i dag, er en påminnelse om viktigheten av transatlantisk samarbeid, sier Stoltenberg til NTB i forkant av søndagens store fredstoppmøte i Paris.

USA bidro til å avslutte både første og annen verdenskrig ved å gå inn i krigene, påpeker han.

- Er det noe vi har lært av første og annen verdenskrig, så er det nettopp viktigheten av at Europa og USA står sammen, sier Stoltenberg.

Advarer Macron

I oppkjøringen til toppmøtet i den franske hovedstaden har Frankrikes president Emmanuel Macron provosert kraftig med et utspill der han tar til orde for å bygge opp en «ekte europeisk hær» – for å beskytte seg bedre mot Russland og Kina, men i noen sammenhenger tilsynelatende også mot USA.

Det advarer Stoltenberg kraftig imot.

- Europa har ikke styrke nok til å greie seg uten samarbeidet med Nord-Amerika. Etter brexit vil 80 prosent av NATOs forsvarsutgifter komme fra land som ikke er med i EU. Og beskyttelsen av Europa handler ikke bare om penger, men også om geografi. Tyrkia i sør har vært avgjørende i kampen mot terror. Norge i nord har vært viktig for tilstedeværelsen i Nord-Atlanteren. Og i vest har vi Storbritannia, Canada og USA, sier Stoltenberg.

- EU kan ikke være et alternativ til NATO, fastholder han.

Mest sett siste uken