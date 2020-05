1.000 politifolk passer på at folk holder avstand til hverandre i New York

En tjenestemann fra NYPD til fots utenfor børsbygningen i Wall Street fredag. Politiet i byen har satt inn ekstra mannskap for å sørge for at folk holder avstand til hverandre i helgen, et tiltak for å bremse spredningen av koronaviruset. Foto: John Minchillo / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

New York-politiet har i helgen satt inn 1.000 tjenestemenn for å sørge for at folk holder trygg avstand til hverandre. Varmere vær frister flere til å gå ut.

Politiet sørger også for at forbudet mot å samles på offentlige steder overholdes. De patruljerer både til fots, på sykkel og i bil, og sørger for at folk holder den pålagte avstanden på rundt 2 meter (6 fot) til andre. Siden 16. mars har politiet i den amerikanske storbyen pågrepet 60 personer og tatt rettslige skritt mot 343 personer for ikke å overholde reglene som er innført for å hindre koronaviruset å spre seg. Det er registrert over 315.000 smittetilfeller og over 24.000 mennesker har mistet livet av covid-19 i delstaten. Den er så langt den klart hardest rammede i landet. (©NTB)