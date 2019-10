100.000 evakueres fra brann i Los Angeles

100.000 mennesker har fått ordre om å evakuere hjemmene sine på grunn av en stor skogbrann som truer utkanten av Los Angeles.

Skog- og buskbrannen herjer i et 18 kvadratkilometer stort område rett nord for byen, og så langt har minst 25 bolighus blitt tatt av flammene. Store brannmannskaper er satt inn i slokningsarbeidet, som pågår både på bakken og fra luften. Men brannen var fredag ikke under kontroll.

Minst én person har omkommet, ifølge Reuters. Los Angeles' politisjef Michel Moore opplyser at 100.000 mennesker har fått ordre om å evakuere fra til sammen 20.000 bolighus.

Brannen startet torsdag kveld, og sterk vind gjør at brannen sprer seg raskt i det tørre terrenget.

