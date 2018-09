100.000 flere hivsmittede i Kina på ett år

Antallet mennesker som lever med hiv eller aids i Kina har økt med 14 prosent det siste året. De fleste har fått viruset gjennom seksuell kontakt.

Det melder nyhetsbyrået Nye Kina fra en hiv- og aids-konferanse som pågår i Kina.

Totalt var det i juni registrert 820.000 tilfeller av smitten, noe som er en økning på 100.000 fra samme tid året før. Mer enn 40.000 av årets registrerte tilfeller ble registrert i andre kvartal av 2018.

At de fleste tilfeller skjer gjennom seksuell kontakt, ikke blodoverføring, skaper ifølge BBC debatt i Kina, som avkriminaliserte homofili i 1997.

Til tross for at det ikke lenger er ulovlig å være homofil, er diskriminering av LHBT-personer utbredt i landet. I en studie BBC viser til, kommer det fram at mellom 70 og 90 prosent av menn som tidligere har hatt seksuelle forhold med andre menn, ender opp med å gifte seg med en kvinne.

