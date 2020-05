117 nye koronadødsfall i Sverige

Antallet som har mistet livet som følge av covid-19 i Sverige, økte med 117 siste døgn. Totalt er dødstallet nå 3.646.

Det viser Folkhälsomyndighetens statistikk fredag. Total er det registrert 29 207 smittede.

– Kurven ser lik ut fortsatt. Den berømte R-verdien ligger like under 1, sier statsepidemiolog Anders Tegnell.

Svenske myndigheter understreket på fredagens pressekonferanse at kapasiteten for rehabiliteringstjenestene også må økes, siden mange pasienter trenger pleie også etter at den kritiske fasen er over.

