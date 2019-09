13 kvinner og 14 menn i ny EU-kommisjon

Ursula von der Leyen har oppnådd kjønnsbalanse i den nye EU-kommisjonen hun skal lede. Det blir 13 kvinner og 14 menn i det nye kollegiet.

Den påtroppende presidenten i EU-kommisjonen skal presentere laget tirsdag, men et døgn før ble listen over kommissærene hun har plukket ut offentliggjort.

Von der Leyen har sagt at hun vil ha en kommisjon med like mange kvinner som menn, noe hun har klart – så godt det lar seg gjøre når det er et ulikt antall kommissærer. Det blir 13 kvinner og 14 menn i kollegiet som skal lede de ulike politikkområdene i EU.

Med tre kvinnelige kommissærer, bidrar de nordiske EU-landene godt til å oppfylle ønsket om kjønnsbalanse. De nordiske navnene på listen er Ylva Johansson (Sverige), Margrethe Vestager (Danmark) og Jutta Urpilainen (Finland).

Den nye kommisjonen skal etter planen overta 1. november. Før det skal kandidatene von der Leyen har plukket ut, utspørres i EU-parlamentet. Denne prosessen har tidligere ført til at enkelte kandidater har blitt avvist. Det skal også holdes et tillitsvotum for hele kommisjonen.

Hvert EU-land har enrepresentant i kommisjonen. På grunn av brexit har Storbritannia ikke kommet med noen kandidat.

(©NTB)