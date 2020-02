14 nye virustilfeller i Nordrhein-Westfalen

Antallet tilfeller av det nye koronaviruset stiger raskt i Tyskland. Myndighetene i delstaten Nordrhein-Westfalen melder torsdag kveld om 14 nye tilfeller.

De smittede personene er registrert i distriktet Heinsberg nær den nederlandske grensen. Dermed er antallet tilfeller i distriktet totalt 20.

Hundrevis av personer er tidligere satt i karantene i sine hjem i området etter at en barnehageansatt som hadde deltatt på et karneval, testet positivt for viruset.

Tidligere samme dag var det totale antallet registrerte tilfeller i hele Tyskland 18.

