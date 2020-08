15 tiltalt etter kuppforsøk i Venezuela

15 personer er tiltalt for å ha medvirket i kuppforsøket mot Venezuelas president Nicolás Maduro i mai, opplyser landets justisminister.

Alle de tiltalte har erkjent straffskyld, skriver justisminister Tarek William Saab på Twitter. To amerikanske statsborgere er allerede dømt til 20 år i fengsel i saken.

Flere væpnede grupper tok seg inn i Venezuela fra Colombia. Minst åtte ble drept da de havnet i sammenstøt med sikkerhetsstyrker, og mange andre ble pågrepet.

Maduro anklaget like etterpå USAs president Donald Trump og utenriksminister Mike Pompeo for å stå bak kuppforsøket, men amerikanske myndigheter nekter for å ha noe med saken å gjøre.

Dokumenter som er funnet viser at det amerikanske sikkerhetsselskapet Silvercorp, som drives av den tidligere amerikanske elitesoldaten Jordan Goudreau, sto i ledtog med den venezuelanske opposisjonen om kuppforsøket.

Ifølge dokumentene planla de sammen å pågripe Maduro og frakte ham til USA, der han er ettersøkt og anklaget for smugling av narkotika.

(©NTB)