16 dømt til døden i Bangladesh for drap på skoleelev

16 personer er dømt til døden i Bangladesh for drapet på en ung kvinne. 19-åringen ble satt fyr på etter at hun anklaget en rektor for seksuell trakassering.

Drapet skjedde i april og har skapt sterke reaksjoner i Bangladesh. Nusrat Jahan Rafi ble dynket med parafin og påtent etter at hun nektet å trekke tilbake en anklage om at rektoren på skolen hennes hadde utsatt henne for seksuell trakassering. – Dommen viser at ingen kommer unna med drap i Bangladesh. Vi har lov og orden, sa aktor Hafez Ahmed etter at dommen hadde falt. (©NTB)