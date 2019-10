16 drept i terrorangrep i Mali

Offisielle kilder oppgir at minst 16 personer, inkludert to sivile, er drept i et terrorangrep i sentrale Mali nær grensen til Burkina Faso.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Ifølge en person med tilknytning til den regionale antiterrorstyrken i Mali, kjent som G5 Sahel Joint Force, skal jihadistgruppen Ansarul Islam ha angrepet to militærbaser i Boulikessi natt til mandag. Gruppen ble etablert nær grensen til Mali i desember 2016 og har sverget troskap til terrorgruppen al-Qaida i det islamske Maghreb (AQUIM). En beboer i området hvor angrepet fant sted, oppgir at han så minst 12 døde soldater. Mannen vil ikke stå fram med navn fordi han frykter for sin egen sikkerhet. Myndighetene bekrefter at et angrep mot militærbasen har funnet sted og sier at det ble gjort store skader. (©NTB)