168 kvinner anklager ham for sexovergrep. Nå er OL-legen dømt

Flere olympiske mestere er blant kvinnene som anklager Larry Nassar for seksuelle overgrep. Nå er han dømt til 40 til 175 års fengsel.

NEW YORK (Nettavisen): Larry Nassar erklærte seg i november skyldig i sju tilfeller av seksuelt overgrep i Ingham County i Michigan og har tilstått seksuelt misbruk av unge jenter under påskudd av å gi dem medisinsk behandling.

Under rettssaken i Ingham County distriktsrett har antall ofre som står fram med sine historier og sine vitnemål økt dramatisk. 144 av de foreløpig 168 kvinnelige ofrene fortalte at de ble utsatt for misbruk fra den tidligere landslagslegen i USA.

«Larry, du burde ha blitt sperret inne for lenge siden. Faktum er at vi ikke har en anelse om hvor mange mennesker du har gjort til ofre, eller hva som ble gjort eller ikke gjort for at du kunne fortsette å gjøre dette og slippe unna med det så lenge», sa Aly Raisman i sitt vitnemål.

23 år gamle Raisman er en av USAs mest kjente idrettsutøvere. Hun har tre OL-gull og to VM-titler på merittlisten.

En overlever

«Larry, jeg håper at du nå innser at vi, denne gruppen kvinner som du så hjerteløst misbrukte i så lang tid, nå er en styrke og du er ingenting … Jeg er her for å se deg i øynene, så du kan se at jeg har fått tilbake styrken min. Jeg er ikke lenger et offer, jeg er en overlever», fortsatte hun.

Nassar jobbet for Michigan State University fra 1997 til 2016 og var landslagslege for USA under fire olympiske leker.

ALY RAISMAN vitnet mot Larry Nassar.

Kaylee Lorincz fortalte i retten av Nassar begynte misbruket av henne da hun fylte 13 år. Den første gangen var på bursdagen hennes.

«Jeg har svært vanskelig for å stole på noen. Jeg klarer ikke engang lenger å gå til legen alene, fordi jeg er redd for at en annen lege vil utnytte meg, sånn som Larry gjorde. Han fikk oss til å tro at han var vår enn og fikk oss til å stole på ham», fortalte Lorincz ifølge CNN.

54 år gamle Nassar er tidligere dømt til 60 års fengsel for barnepornografi.

Flere av ofrene har opplyst at de har varslet om overgrepene til Nassar tidligere. Tiffany Thomas-Lopez hevder i et søksmål at hun varslet tre personer hos Michigan State University på 1990-tallet. Det nasjonale turnforbundet skal ha blitt varslet i 2015, og kritiseres for å ha reagert tregt.

Olympiske stjerner

Mange av ofrene har olympiske meritter. McKayla Maroney vant OL-gull i 2012 og sier at Nassars misbruk av henne da hun var 13 og 14 år gammel fikk henne til å legge opp som toppidrettsutøver. Gabby Douglas, som har tre OL-gull, sto fram som offer i november.

Jordy Weiber, som deltok i OL i 2012, var blant dem som vitnet i rettssaken.

«Jeg trodde at det å trene for OL ville være det tøffeste jeg noensinne skulle gjøre, men faktum er at det tøffeste jeg noensinne har opplevd er å forstå at jeg er et av Larry Nassars ofre», sa Weiber ifølge CNN i retten.

Simone Biles, som har fire OL-gull og ti VM-titler, gikk denne måneden offentlig ut med en påstand om at hun også er blitt seksuelt misbrukt av Larry Nassar.

RACHAEL DENHOLLANDER vitnet under rettssaken.

EMILY MORALES vitnet under rettssaken.

DOMMER Rosemarie Aquilina lytter til et vitnemål fra Abigayle Bergeron under rettssaken.

Ba om å slippe flere vitnemål

De mange vitnemålene under rettssaken var så belastende for Larry Nassar at han på et tidspunkt ba dommeren om å få slippe å høre flere av ofrene snakke. Han argumenterte med at dette var skadelig for hans mentale helse.

Dommer Rosemarie Aquilina slo imidlertid hardt ned på forespørselen.

«Det er ikke jeg som har fått i stand dette. Det er det du som har gjort», sa Aquilina.

«Å bruke fire-fem dager på å høre på dem, er ubetydelig sammenlignet med de timene av velbehag du har hatt på deres bekostning mens du har ruinert livene deres», la hun til, ifølge TMZ.

Michigans visedistriktsadvokat Angela Povilaitis sa i sitt sluttinnlegg at voksne som hovedregel må tro på barn når de står fram med påstander om misbruk, og at det ikke skal være nødvendig med gravende journalister for å avsløre overgripere som Nassar.

Hun hyllet Rachael Denhollander for å være den første som sto fram med fullt navn.

«Det burde ikke være nødvendig at én modig kvinne tvinges til å gå offentlig ut med sitt navn og være den eneste offentlige personen i månedsvis. Takk Gud for at vi har disse journalistene og at de avslørte sannheten. Hva sier det om vårt samfunn når ofre står fram og automatisk møtes med skepsis og tvil og behandles som løgnere inntil sannheten er bevist. Vi som samfunn trenger gravende journalister mer enn noensinne, sa Povilaitis.

The judge is now addressing Larry Nassar's victims: "You are no longer victims. You are survivors." https://t.co/IIcB12kkDm — Meg Wagner (@megwagner) January 24, 2018

Anker ikke

Nassar kom selv med en kort uttalelse før domsavsigelsen. Han sa at han vil bære med seg ofrenes fortellinger resten av sitt liv og at ordene deres har «rystet ham inn til margen».

«Deres ord de siste dagene, deres ord, deres ord, har hatt en betydelig følelsesmessig effekt på meg og rystet meg inn til margen. Jeg innser også at det jeg føler blekner sammenlignet med den smerten og de traumatiske og følelsesmessige ødeleggelsene som dere alle føler. Det er ingen ord som kan beskrive hvor dypt og bredt jeg er lei meg for det som har skjedd», sa Nassar.

Dommer Aquilina dømte ham til 40 til 175 års fengsel. Disse kommer i tillegg til de 60 årene han er dømt til for barnepornografi.

- Jeg har nettopp signert din dødsattest, la hun til.

Nassar sa i sin uttalelse rett før avsigelsen at han ikke kommer til å anke dommen.

- Jeg er svært takknemlig overfor dommer Aquilina og for hvordan hun har stått opp for oss, sier Rachael Denhollander, en av overleverne.

Mest sett siste uken