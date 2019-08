17-åringen som er siktet for drapsforsøk ved Tate Modern, skal bli psykiatrisk utredet

17-åringen som skal ha kastet en seks år gammel gutt fra takterrassen på Tate Modern i London, skal gjennomgå psykiatrisk utredning.

Seksåringen, som er fransk og var på besøk i London sammen med familien, ble funnet på taket av galleriets sjette etasje søndag ettermiddag.

17-åringen som er siktet for drapsforsøk, møtte i en domstol i London torsdag for å bekrefte identiteten sin. Rettssaken skal starte i februar neste år og er berammet til to uker.

Seksåringen befinner seg på sykehus med familien sin, der de får oppfølging fra støtteapparat. Tilstanden skal ikke lenger være livstruende, men gutten er alvorlig skadd.

Flere personer var vitne til hendelsen og har fortalt om panikk- og sjokkpreget stemning.

